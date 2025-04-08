ЕИБ выделил 100 млн евро на подготовку проектов для восстановления Украины — Finance.ua
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ЕИБ выделил 100 млн евро на подготовку проектов для восстановления Украины

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ЕИБ выделил 100 млн евро на подготовку проектов для восстановления Украины
ЕИБ выделил 100 млн евро на подготовку проектов для восстановления Украины
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил 100 миллионов евро из собственных ресурсов на техническую помощь и консультации для поддержки украинской власти в подготовке проектов реконструкции, отвечающих требованиям банковского финансирования.
Об этом сообщила вице-президент банка Тереза ​​Червинская в ходе конференции «Защита региона от смешанных угроз», организованной НАТО в Риме, пишет «Интерфакс-Украина».
По ее словам, качественная подготовка проектов — ключевое условие их эффективной реализации. И чем лучше подготовлен проект, тем быстрее и легче его реализовать.
Финансирование направляется на проекты в сфере энергетики, транспорта и социальной инфраструктуры. ЕИБ, по словам Червинской, не только продолжил поддержку Украины после начала полномасштабной войны, но уже через две недели после ее начала выделил стране 2 миллиарда долларов.
«Мы активны во время войны. И мы признаем восстановление Украины не просто задачей, для нас — это миссия», — подчеркнула вице-президент ЕИБ.
Она также добавила, что критическая инфраструктура, как-то дороги, энергетические сети и водоснабжение, имеет решающее значение не только для населения, но и для привлечения инвесторов.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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