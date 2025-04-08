ЕИБ выделил 100 млн евро на подготовку проектов для восстановления Украины — Finance.ua

ЕИБ выделил 100 млн евро на подготовку проектов для восстановления Украины Сегодня 16:45

ЕИБ выделил 100 млн евро на подготовку проектов для восстановления Украины

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил 100 миллионов евро из собственных ресурсов на техническую помощь и консультации для поддержки украинской власти в подготовке проектов реконструкции, отвечающих требованиям банковского финансирования.

Об этом сообщила вице-президент банка Тереза ​​Червинская в ходе конференции «Защита региона от смешанных угроз», организованной НАТО в Риме, пишет «Интерфакс-Украина».

По ее словам, качественная подготовка проектов — ключевое условие их эффективной реализации. И чем лучше подготовлен проект, тем быстрее и легче его реализовать.

Финансирование направляется на проекты в сфере энергетики, транспорта и социальной инфраструктуры. ЕИБ, по словам Червинской, не только продолжил поддержку Украины после начала полномасштабной войны, но уже через две недели после ее начала выделил стране 2 миллиарда долларов.

«Мы активны во время войны. И мы признаем восстановление Украины не просто задачей, для нас — это миссия», — подчеркнула вице-президент ЕИБ.

Она также добавила, что критическая инфраструктура, как-то дороги, энергетические сети и водоснабжение, имеет решающее значение не только для населения, но и для привлечения инвесторов.

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