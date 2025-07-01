Турецкая Baykar купила итальянского авиагиганта — Finance.ua
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Турецкая Baykar купила итальянского авиагиганта

Фондовый рынок
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Турецкая Baykar купила итальянского авиагиганта
Турецкая Baykar купила итальянского авиагиганта
Турецкая компания Baykar официально завершила покупку итальянской авиастроительной компании Piaggio Aerospace.
Об этом говорится в пресс-релизе Baykar.
Сделку инициировали еще в декабре 2024 года. Теперь ее утвердило итальянское правительство. Это приобретение является важной частью более широкого промышленного сотрудничества между Турцией и Италией, которое включает в себя совместное предприятие Baykar из Leonardo для разработки беспилотных летательных аппаратов.
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Мощности Piaggio станут стратегическим европейским хабом для производства самолета P.180 Avanti Evo с обновленными технологическими возможностями, производством беспилотных самолетов Bayraktar AKINCI и Bayraktar TB2, а также создание общеевропейского центра передового опыта в обслуживании самолетов и двигателей.
Piaggio Aerospace основана в 1884 году. В современной истории известна производством бизнес-джетов P.180 Avanti, которые называли «небесными Ferrari». Также компания выпускает авиационные двигатели и играет стратегическую роль в экосистеме оборонной промышленности Италии благодаря своим услугам по техническому обслуживанию авиатехники.
С 2018 года Piaggio находилась в управлении правительства после подачи заявления о защите от банкротства.
По материалам:
НВ
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