Турецкий Baykar и итальянский Leonardo договорились о совместном производстве беспилотников — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Турецкий Baykar и итальянский Leonardo договорились о совместном производстве беспилотников

Технологии&Авто
6
Турецкий Baykar и итальянский Leonardo договорились о совместном производстве беспилотников
Турецкий Baykar и итальянский Leonardo договорились о совместном производстве беспилотников
Турецкая компания Baykar, известный в мире производитель беспилотников, договорилась о стратегическом сотрудничестве с одной из крупнейших оборонных компаний мира — итальянской Leonardo. Договоренность предполагает создание совместного предприятия по производству БПЛА в Италии.
Об этом сообщили в компании Baykar на странице в соцсети Х.
«Состоялся официальный обмен документами соглашения, которое предусматривает сотрудничество с Leonardo в сфере беспилотных летательных аппаратов, разработки и производства высоких технологий», — говорится в сообщении.
Церемония обмена документами в рамках подписания соглашения о сотрудничестве состоялась при присутствии президента Турции и премьера Италии в Риме.
Председатель правления и технический директор компании Baykar Сельчук Байрактар ​​и главный исполнительный директор и генеральный директор Leonardo Роберто Чинголани передали друг другу экземпляры меморандума о взаимопонимании, подписанного в Риме 6 марта 2025 года, целью объединения высокотехнологичных возможностей двух компаний.
Как отмечает TRT Haber, компании договорились о создании совместного предприятия, продукция которого будет ориентирована на европейский рынок. Таким образом, Baykar и Leonardo стремятся усилить свое присутствие на европейском и международном рынках.
Читайте также
Итальянская компания Leonardo является глобальной промышленной группой, которая развивает технологические возможности в аэрокосмической отрасли, обороне и безопасности.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Италию с однодневным визитом. На встрече с премьером Италии Джорджей Мелони говорилось, в частности, об усилиях по достижению справедливого и длительного мира в Украине.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems