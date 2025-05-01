Турецкий Baykar и итальянский Leonardo договорились о совместном производстве беспилотников — Finance.ua

Турецкий Baykar и итальянский Leonardo договорились о совместном производстве беспилотников 01.05.2025, 01:31 — Технологии&Авто

Турецкий Baykar и итальянский Leonardo договорились о совместном производстве беспилотников

Турецкая компания Baykar, известный в мире производитель беспилотников, договорилась о стратегическом сотрудничестве с одной из крупнейших оборонных компаний мира — итальянской Leonardo. Договоренность предполагает создание совместного предприятия по производству БПЛА в Италии.

Об этом сообщили в компании Baykar на странице в соцсети Х.

«Состоялся официальный обмен документами соглашения, которое предусматривает сотрудничество с Leonardo в сфере беспилотных летательных аппаратов, разработки и производства высоких технологий», — говорится в сообщении.

Leonardo şirketiyle “insansız hava araçları, yüksek teknoloji geliştirme ve üretimi” iş birliğini öngören anlaşmanın belgeleri resmî olarak teati edildi. 🇹🇷🤝🇮🇹



Hayırlı uğurlu olsun. ✈️



I documenti per l'accordo con Leonardo, che riguarda la cooperazione nello sviluppo e nella… pic.twitter.com/kRiaMcDi2V — BAYKAR (@BaykarTech) April 29, 2025

Церемония обмена документами в рамках подписания соглашения о сотрудничестве состоялась при присутствии президента Турции и премьера Италии в Риме.

Председатель правления и технический директор компании Baykar Сельчук Байрактар ​​и главный исполнительный директор и генеральный директор Leonardo Роберто Чинголани передали друг другу экземпляры меморандума о взаимопонимании, подписанного в Риме 6 марта 2025 года, целью объединения высокотехнологичных возможностей двух компаний.

Как отмечает TRT Haber, компании договорились о создании совместного предприятия, продукция которого будет ориентирована на европейский рынок. Таким образом, Baykar и Leonardo стремятся усилить свое присутствие на европейском и международном рынках.

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Итальянская компания Leonardo является глобальной промышленной группой, которая развивает технологические возможности в аэрокосмической отрасли, обороне и безопасности.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Италию с однодневным визитом. На встрече с премьером Италии Джорджей Мелони говорилось, в частности, об усилиях по достижению справедливого и длительного мира в Украине.

Укрінформ По материалам:

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