Завод Baykar в Украине: в Турции обучают будущих сотрудников производству дронов — Finance.ua

Завод Baykar в Украине: в Турции обучают будущих сотрудников производству дронов Сегодня 07:07 — Личные финансы

Завод Baykar в Украине: в Турции обучают будущих сотрудников производству дронов

Для строящегося в Украине завода по производству беспилотников турецкой компании Baykar уже заказали технику и оборудование. Будущие работники проходят подготовку в Турции.

Об этом рассказал генеральный директор компании Baykar Халюк Байрактар ​​в комментарии «Укринформу».

По его словам, компания уже проводит обучение будущих специалистов для своего завода в Украине.

В настоящее время 20 студентов Киевского авиационного института и 14 сотрудников обучаются на базе Baykar. Программа рассчитана минимум на девять месяцев, и в течение обучения будет дополнительно прибывать новая группа людей.

Читайте также Готов на 80%: завод Baykar в Украине достроят летом следующего года

«Так что мы готовимся — учим людей на предприятии, для запуска производства», — отметил Байрактар.

Он также сообщил, что уже заказаны оборудование и техника для предприятия в Украине.

«Мы заказали технику и необходимое оборудование. Поэтому мы продвигаемся вперед. Мы хотим и надеемся на справедливый мир. Хотели бы сразу после этого стартовать. Мы к этому готовы. Готовимся и очень близки к этому», — подчеркнул гендиректор Baykar.

Читайте также Турецкая компания Baykar разработала новые беспилотники

Напомним, Украина и Турция договорились сотрудничать в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях в начале февраля 2022 года до начала полномасштабной войны. Соглашением предполагалось строительство завода Bayraktar в Украине.

В июне 2023 года Baykar получила лицензию на импорт-экспорт продукции военного назначения для производства в Украине беспилотников Bayraktar TB2 и Akinci. Предприятия, где будут производить аппараты, должны построить до 2025 года включительно.

Читайте также Baykar откроет в Украине сервисный центр по ремонту и обслуживанию БПЛА

Летом 2023 г. тогдашний министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что строительство завода по производству Bayraktar уже началось.

В октябре 2024 года Халюк Байрактар ​​рассказывал, что Baykar рассчитывает завершить строительство украинского завода летом 2025 года.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.