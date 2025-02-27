Завод Baykar в Украине: в Турции обучают будущих сотрудников производству дронов — Finance.ua
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Завод Baykar в Украине: в Турции обучают будущих сотрудников производству дронов

Личные финансы
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Завод Baykar в Украине: в Турции обучают будущих сотрудников производству дронов
Завод Baykar в Украине: в Турции обучают будущих сотрудников производству дронов
Для строящегося в Украине завода по производству беспилотников турецкой компании Baykar уже заказали технику и оборудование. Будущие работники проходят подготовку в Турции.
Об этом рассказал генеральный директор компании Baykar Халюк Байрактар ​​в комментарии «Укринформу».
По его словам, компания уже проводит обучение будущих специалистов для своего завода в Украине.
В настоящее время 20 студентов Киевского авиационного института и 14 сотрудников обучаются на базе Baykar. Программа рассчитана минимум на девять месяцев, и в течение обучения будет дополнительно прибывать новая группа людей.
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«Так что мы готовимся — учим людей на предприятии, для запуска производства», — отметил Байрактар.
Он также сообщил, что уже заказаны оборудование и техника для предприятия в Украине.
«Мы заказали технику и необходимое оборудование. Поэтому мы продвигаемся вперед. Мы хотим и надеемся на справедливый мир. Хотели бы сразу после этого стартовать. Мы к этому готовы. Готовимся и очень близки к этому», — подчеркнул гендиректор Baykar.
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Напомним, Украина и Турция договорились сотрудничать в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях в начале февраля 2022 года до начала полномасштабной войны. Соглашением предполагалось строительство завода Bayraktar в Украине.
В июне 2023 года Baykar получила лицензию на импорт-экспорт продукции военного назначения для производства в Украине беспилотников Bayraktar TB2 и Akinci. Предприятия, где будут производить аппараты, должны построить до 2025 года включительно.
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Летом 2023 г. тогдашний министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что строительство завода по производству Bayraktar уже началось.
В октябре 2024 года Халюк Байрактар ​​рассказывал, что Baykar рассчитывает завершить строительство украинского завода летом 2025 года.
По материалам:
Укрінформ
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