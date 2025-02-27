Завод Baykar в Украине: в Турции обучают будущих сотрудников производству дронов — Finance.ua

Завод Baykar в Украине: в Турции обучают будущих сотрудников производству дронов
Для строящегося в Украине завода по производству беспилотников турецкой компании Baykar уже заказали технику и оборудование. Будущие работники проходят подготовку в Турции.
Об этом рассказал генеральный директор компании Baykar Халюк Байрактар в комментарии «Укринформу».
По его словам, компания уже проводит обучение будущих специалистов для своего завода в Украине.
В настоящее время 20 студентов Киевского авиационного института и 14 сотрудников обучаются на базе Baykar. Программа рассчитана минимум на девять месяцев, и в течение обучения будет дополнительно прибывать новая группа людей.
«Так что мы готовимся — учим людей на предприятии, для запуска производства», — отметил Байрактар.
Он также сообщил, что уже заказаны оборудование и техника для предприятия в Украине.
«Мы заказали технику и необходимое оборудование. Поэтому мы продвигаемся вперед. Мы хотим и надеемся на справедливый мир. Хотели бы сразу после этого стартовать. Мы к этому готовы. Готовимся и очень близки к этому», — подчеркнул гендиректор Baykar.
Напомним, Украина и Турция договорились сотрудничать в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях в начале февраля 2022 года до начала полномасштабной войны. Соглашением предполагалось строительство завода Bayraktar в Украине.
В июне 2023 года Baykar получила лицензию на импорт-экспорт продукции военного назначения для производства в Украине беспилотников Bayraktar TB2 и Akinci. Предприятия, где будут производить аппараты, должны построить до 2025 года включительно.
Летом 2023 г. тогдашний министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что строительство завода по производству Bayraktar уже началось.
В октябре 2024 года Халюк Байрактар рассказывал, что Baykar рассчитывает завершить строительство украинского завода летом 2025 года.
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