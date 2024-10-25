Готов на 80%: завод Baykar в Украине достроят летом следующего года — Finance.ua

Готов на 80%: завод Baykar в Украине достроят летом следующего года Сегодня 10:31 — Фондовый рынок

Готов на 80%: завод Baykar в Украине достроят летом следующего года

Турецкий производитель беспилотных летательных аппаратов Baykar рассчитывает завершить строительство украинского завода летом следующего года, когда начнется производство — пока неизвестно.

Об этом рассказал гендиректор компании Baykar Халук Байрактар, пишет Reuters

«Мы завершили строительство на 80%, сейчас заказываем оборудование. Начало производства зависит от хода войны, но объект будет готов в августе 2025 года», — отметил Халук Байрактар.

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Ожидается, что завод будет производить беспилотник TB2 или его вариант TB3 с большей грузоподъемностью.

Компания Baykar, ставшая одним из крупнейших экспортеров беспилотников во всем мире, продавая свои легкие дроны TB2 и тяжелые Akinci в 35 стран, сосредоточена на том, чтобы обеспечить внутреннее производство как можно большего количества компонентов.

«Поскольку основной проблемой во всем мире является непрерывность цепочки поставок, мы сосредоточены на внутреннем производстве. Отсутствующая часть — это двигатель, и теперь мы начинаем наш собственный проект его разработки», — подчеркнул Халук Байрактар.

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По его словам, в течение следующих пяти лет Baykar инвестирует 300 миллионов долларов в разработку турбовинтового двигателя для беспилотника Akinci. После этого появится турбовентиляторный двигатель для Kizilemma, беспилотной боевой машины «воздух-воздух», проходящей сейчас летные испытания.

В настоящее время Akinci и Kizilema используют двигатели украинского производства.

Как сообщил Халук Байрактар, компания также недавно подписала соглашение с украинской компанией «Ивченко-Прогресс» об отдельной совместной разработке турбовентиляторного двигателя.

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В долгосрочной перспективе компания делает ставку на автономные дроны, способные вести боевые действия «воздух-воздух», которые в конечном итоге заменят истребители.

«В мире есть 13 тысяч пилотируемых истребителей, и мы уверены, что в течение следующих четырех десятилетий все они будут автономными. Они будут меньше, будут использоваться в более рискованных миссиях и легче в производстве. Их количество будет на порядок больше, чем у истребителей, которые мы имеем сегодня», — рассказал Халук Байрактар.

Справка Finance.ua:

Украина и Турция договорились сотрудничать в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях в начале февраля 2022 года до начала полномасштабной войны. Соглашением предполагалось строительство завода Bayraktar в Украине;

в июне 2023 года Baykar получила лицензию на импорт-экспорт продукции военного назначения для производства в Украине беспилотников Bayraktar TB2 и Akinci.

Діло По материалам:

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