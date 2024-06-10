Турецкая компания Baykar разработала новые беспилотники — Finance.ua

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Турецкая компания Baykar разработала новые беспилотники

Технологии&Авто
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Турецкая компания Baykar разработала новые беспилотники
Турецкая компания Baykar разработала новые беспилотники
Разработчик беспилотников, турецкая компания Baykar, представила новый дрон Kalkan Diha. Он сделан для пехоты, чтобы вести разведку, корректировать огонь и патрулировать пространство, пишет «АрмияInform».
В своем пресс-релизе Baykar заявляет о мощных возможностях дрона, которые будут помогать военным.
Основная задача дрона Kalkan Diha — разведка и помощь в корректировке огня для пехоты.
Дрон оснащен электрическими двигателями, позволяющими совершать вертикальную посадку и взлет. К тому же у него есть еще один двигатель — внутреннего сгорания.
Дрон обладает мощной оптической системой и лазерным дальномером, которые позволяют ему работать как днем, так и ночью.

Характеристики дрона Kalkan Diha

  • Скорость — до 120 км/ч
  • Грузоподъемность — 3 кг
  • Размах крыльев — 5 м
  • Автономность — до 6 часов
  • Дальность полета — 100 км.
  • Высота полета — 2,4 км.
Когда этот беспилотник встанет на вооружение, пока не известно. Не сообщает компания и получит ли его Украина.
По материалам:
Speka
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