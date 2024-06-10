Турецкая компания Baykar разработала новые беспилотники — Finance.ua

Турецкая компания Baykar разработала новые беспилотники
Разработчик беспилотников, турецкая компания Baykar, представила новый дрон Kalkan Diha. Он сделан для пехоты, чтобы вести разведку, корректировать огонь и патрулировать пространство, пишет «АрмияInform».
В своем пресс-релизе Baykar заявляет о мощных возможностях дрона, которые будут помогать военным.
Основная задача дрона Kalkan Diha — разведка и помощь в корректировке огня для пехоты.
Дрон оснащен электрическими двигателями, позволяющими совершать вертикальную посадку и взлет. К тому же у него есть еще один двигатель — внутреннего сгорания.
Дрон обладает мощной оптической системой и лазерным дальномером, которые позволяют ему работать как днем, так и ночью.
Характеристики дрона Kalkan Diha
- Скорость — до 120 км/ч
- Грузоподъемность — 3 кг
- Размах крыльев — 5 м
- Автономность — до 6 часов
- Дальность полета — 100 км.
- Высота полета — 2,4 км.
Когда этот беспилотник встанет на вооружение, пока не известно. Не сообщает компания и получит ли его Украина.
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