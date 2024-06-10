Турецкая компания Baykar разработала новые беспилотники — Finance.ua

Турецкая компания Baykar разработала новые беспилотники Сегодня 23:45 — Технологии&Авто

Турецкая компания Baykar разработала новые беспилотники

Разработчик беспилотников, турецкая компания Baykar, представила новый дрон Kalkan Diha. Он сделан для пехоты, чтобы вести разведку, корректировать огонь и патрулировать пространство, пишет «АрмияInform».

В своем пресс-релизе Baykar заявляет о мощных возможностях дрона, которые будут помогать военным.

Основная задача дрона Kalkan Diha — разведка и помощь в корректировке огня для пехоты.

Дрон оснащен электрическими двигателями, позволяющими совершать вертикальную посадку и взлет. К тому же у него есть еще один двигатель — внутреннего сгорания.

Дрон обладает мощной оптической системой и лазерным дальномером, которые позволяют ему работать как днем, так и ночью.

Характеристики дрона Kalkan Diha

Скорость — до 120 км/ч

Грузоподъемность — 3 кг

Размах крыльев — 5 м

Автономность — до 6 часов

Дальность полета — 100 км.

Высота полета — 2,4 км.

Когда этот беспилотник встанет на вооружение, пока не известно. Не сообщает компания и получит ли его Украина.

Speka По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.