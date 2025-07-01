Евросоюз получил сотни тысяч тонн российского дизеля в качестве реэкспорта — Finance.ua
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Евросоюз получил сотни тысяч тонн российского дизеля в качестве реэкспорта

Мир
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В марте-апреле 2025 года в испанские порты поступило 123 тысячи тонн дизельного топлива из Марокко.
Об этом со ссылкой на издание EL Pais сообщает ТСН.
«В марте-апреле 2025 года в испанские порты поступило 123 тысячи тонн дизельного топлива из Марокко, согласно официальным данным CORES — Корпорации по стратегическим резервам нефтепродуктов, которая подведомственна Министерству экологического перехода», — сообщает ТСН.
«Это более чем в три раза превышает объемы, импортированные из Марокко за весь период 2020—2024 годов. До этого времени из Марокко вообще не экспортировали дизельное топливо в Испанию», — говорится в сообщении.
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Эксперты полагают, что Марокко покупает российский дизель для реэкспорта с собственной сертификацией. Страна не установила никаких санкций в отношении российского дизеля и продолжает покупать топливо у россии.
Платформа мониторинга судов Vortexa зафиксировала, что только в 2025 году в порты Марокко прибыло более 1 миллиона тонн российского дизельного топлива — это 25% всего марокканского импорта в 2024 году этот показатель составил 9% от общего объема, а в 2023-м — 1,62 миллиона тонн.
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Эксперты указывают, что в Марокко нет действующих нефтеперерабатывающих заводов с 2016 года, поэтому закупка дизеля с последующим реэкспортом выглядит экономически нелогичной, если только это топливо не имеет конкурентной цены. Поэтому такой сценарий может свидетельствовать о том, что российское дизтопливо смешивается, хранится и вывозится с сертификацией посредника, не оставляя следов происхождения.
Испанское издание отмечает, что компетентные органы Испании проводят расследование в связи с возможной нелегальной поставкой российского дизеля на европейский рынок. По прибытии первых партий дизеля из порта Танжер расследование инициировало Министерство экологического перехода. В то же время, эксперты говорят, что из-за похожей вязкости дизельного топлива во всем мире очень трудно определить его происхождение.
По материалам:
Економічна Правда
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