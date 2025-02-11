Украина и ЕИБ заключили соглашения более чем на €100 миллионов: о чем договорились — Finance.ua
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Украина и ЕИБ заключили соглашения более чем на €100 миллионов: о чем договорились

Казна и Политика
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Украина и ЕИБ заключили соглашения более чем на €100 миллионов: о чем договорились
Украина и ЕИБ заключили соглашения более чем на €100 миллионов: о чем договорились
Украина и Европейский инвестиционный банк заключили соглашения, предусматривающие выделение со стороны ЕИБ 16,5 млн евро на восстановление критической инфраструктуры и внедрение энергоэффективности, а также 100 млн евро на восстановление объектов водо- и теплоснабжения, водоотведения.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Телеграме.
«Украина и Европейский инвестиционный банк заключили соглашения, предусматривающие финансирование восстановления энергетики и критической инфраструктуры. Подписание состоялось во время нашей встречи с президентом ЕИБ Надией Кальвино», — написал он.
Шмыгаль уточнил, что 16,5 млн евро ЕИБ выделяет на восстановление критической инфраструктуры и внедрение энергоэффективности.
В то же время второе соглашение открывает путь для получения 100 млн евро на восстановление объектов водо-, теплоснабжения и водоотведения, а также на модернизацию основных социальных услуг в сферах образования, здравоохранения и жилищном секторе.
«Благодарны банку за помощь в восстановлении инфраструктуры, которая получила повреждения в результате российской агрессии», — отметил премьер.
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Также глава правительства проинформировал, что отдельно стороны обсудили финансирование в рамках двустороннего сотрудничества. По его словам, в целом портфель проектов ЕИБ в Украине является одним из самых больших и состоит из 25 проектов на сумму 4,95 млрд евро. Речь идет о проектах в сфере транспорта, социальной инфраструктуры и энергетики.
«Отметил и другие неотложные приоритеты нашего сотрудничества, требующие дальнейших инвестиций, в частности, пункты перехода и дорожная инфраструктура, поддержка малого и среднего бизнеса, муниципалитетов и стабильность энергетического сектора», — отметил он.
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Шмыгаль добавил, что во время встречи затронули также экономические вопросы. Со своей стороны премьер рассказал о ключевых бюджетных расходах на этот год и отметил важность поддержки малого и среднего бизнеса.
«С начала полномасштабной войны ЕИБ мобилизовал на поддержку Украины более 2 млрд евро. Спасибо за весомый вклад в усиление устойчивости и развитие нашего государства», — отметил он.
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По материалам:
Укрінформ
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