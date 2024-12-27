ЕИБ рассматривает возможность предоставить 400 миллионов евро на строительство соцжилья в Украине — Finance.ua
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ЕИБ рассматривает возможность предоставить 400 миллионов евро на строительство соцжилья в Украине

Кредит&Депозит
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ЕИБ рассматривает возможность предоставить 400 миллионов евро на строительство соцжилья в Украине
ЕИБ рассматривает возможность предоставить 400 миллионов евро на строительство соцжилья в Украине, www.freepik.com
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) рассматривает возможность предоставления финансирования в размере 400 млн евро для реализации пилотного проекта строительства социального жилья в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ), передает «Интерфакс-Украина».
«Сейчас продолжаются переговоры о предоставлении финансирования на 400 млн евро, которое будет состоять из гранта и кредита на строительство публичного жилья. Это должно быть жилье в нормально застроенных частях города, с доступом к технической и социальной инфраструктуре», — уточнил старший секторальный экономист ЕИБ Гжегож Гайда.
Он отметил, что жилье должно строиться с использованием лучших европейских практик, в соответствии с энергоэффективными стандартами и по принципу build-back-better (строить лучше, чем было).
Проект предполагает строительство около 6−6,5 тыс. квартир. ЕИБ будет отбирать территории для строительства соцжилья с учетом потребностей регионов и их заинтересованности в сотрудничестве.
Наряду с этим обсуждаются условия аренды жилья. В частности, предлагается выделять соцжилье трудоустроенным украинцам с зарплатой не ниже средней, а также предоставить местным властям возможность передавать 20−30% квартир для аренды лицам, выбранным по их собственным критериям, учитывая необходимых в регионе профессионалов.
Как отмечает ИЭД, в начале 2022 года в Украине насчитывалось всего 3 тыс. социальных квартир, в то время как количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) по итогам года составило более 5 млн человек.
По данным Международной организации по миграции, на
По материалам:
Економічна Правда
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