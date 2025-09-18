0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В камере iPhone Air и 17 Pro обнаружен дефект, который портит фотографии

Фондовый рынок
58
В камере iPhone Air и 17 Pro обнаружен дефект, который портит фотографии
В камере iPhone Air и 17 Pro обнаружен дефект, который портит фотографии
Обозреватель CNN Underscored Генри Кейси обнаружил дефект работы камеры нового iPhone Air во время тестирования устройства на концерте. На сделанных при ярком освещении снимках появляются визуальные артефакты — в частности, черные прямоугольники и белые волнистые линии.
Читайте также
Отмечается, что аналогичные проблемы были подмечены и при использовании iPhone 17 Pro. По оценке Кейси, дефект выявлялся примерно в одном из десяти кадров, преимущественно при съемке светодиодных экранов. Визуальные искажения затрагивали участки изображения, на которые непосредственно попадал интенсивный свет от дисплеев.
Читайте также
Компания Apple подтвердила наличие проблемы, отметив, что она может возникать в очень редких случаях, когда яркий LED-дисплей направлен непосредственно в объектив камеры. Представители компании сообщили, что ошибка уже исправлена ​​и решение будет включено в одно из ближайших обновлений iOS. Конкретные сроки выхода патча не уточняются. Старт продаж iPhone 17 запланирован на 19 сентября.
Если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Кредиты в Украине

По материалам:
itechua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems