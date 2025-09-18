В камере iPhone Air и 17 Pro обнаружен дефект, который портит фотографии Сегодня 18:22 — Фондовый рынок

В камере iPhone Air и 17 Pro обнаружен дефект, который портит фотографии

Обозреватель CNN Underscored Генри Кейси обнаружил дефект работы камеры нового iPhone Air во время тестирования устройства на концерте. На сделанных при ярком освещении снимках появляются визуальные артефакты — в частности, черные прямоугольники и белые волнистые линии.

Отмечается, что аналогичные проблемы были подмечены и при использовании iPhone 17 Pro. По оценке Кейси, дефект выявлялся примерно в одном из десяти кадров, преимущественно при съемке светодиодных экранов. Визуальные искажения затрагивали участки изображения, на которые непосредственно попадал интенсивный свет от дисплеев.

Компания Apple подтвердила наличие проблемы, отметив, что она может возникать в очень редких случаях, когда яркий LED-дисплей направлен непосредственно в объектив камеры. Представители компании сообщили, что ошибка уже исправлена ​​и решение будет включено в одно из ближайших обновлений iOS. Конкретные сроки выхода патча не уточняются. Старт продаж iPhone 17 запланирован на 19 сентября.

