Предварительные заказы на iPhone 17 превзошли прошлогодние на iPhone 16

Компания Apple недавно анонсировала обновленную серию смартфонов iPhone 17, где базовая версия получила значительные улучшения, которые сразу повысили ее привлекательность для покупателей.

В базовом iPhone 17 появилась технология с частотой обновления экрана 120 Гц и минимальный объем встроенного хранилища 256 ГБ.

Эти изменения привели к настоящему буму: объем предзаказов на данную модель уже превысил показатели iPhone 16 на аналогичном этапе. Об этом сообщил известный аналитик Мин-Чи Куо, отслеживающий тенденции на рынке гаджетов.

По данным Куо, Apple готовится существенно нарастить объем производства всей линейки iPhone 17, охватывая версии Pro и Pro Max, в третьем квартале 2025 года. Планируемый рост составит 25% по сравнению с аналогичным периодом для iPhone 16 в прошлом году. В то же время сроки доставки для покупателей увеличились всего на одну неделю, что является четким индикатором высокого общего интереса к этим трем основным моделям серии.

В этом году Apple также выпустила инновационный сверхтонкий вариант iPhone Air, вызвавший особый ажиотаж. Аналитик отмечает, что компания расширила планы по выпуску этой модели на 200% по сравнению с производством iPhone 16 Plus в прошлом году. Куо подчеркивает, что подобного скачка в объемах не наблюдалось в истории предыдущих поколений устройств, поэтому реальный масштаб спроса проявится лишь спустя некоторое время после старта массовых продаж.

В заключение аналитик акцентирует внимание на экономических последствиях такого успеха. Сильный старт по предзаказам iPhone 17 положительно повлияет на финансовые показатели Apple в третьем квартале 2025 года, обеспечив стабильный рост доходов.

Однако, по словам Куо, реакция рынка на акции поставщиков может оказаться сдержанной: инвесторы предпочитают воздерживаться от чрезмерного оптимизма, ожидая настоящего прорыва в продуктовом цикле в следующем году и потенциальных преимуществ всей экосистемы поставщиков.

