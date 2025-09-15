Сколько нужно работать в разных странах, чтобы заработать на новый iPhone (инфографика)
Аналитики Tenscope посчитали, сколько дней нужно будет работать в разных странах, чтобы заработать на новый iPhone 17 Pro на 265 ГБ.
Напомним, в США его цена стартует с $1099 до уплаты налогов, в Европе — от 1299 евро.
Индекс доступности складывался исходя из средней заработной платы.
Где дольше всего работать
Сложнее всего жителям Индии — там нужно проработать и откладывать на новый Айфон 160 дней.
Также трудно придется фанатам Apple, проживающим на Филиппинах (101 день), во Вьетнаме (99 дней), Турции (89 дней) и Бразилии (77 дней).
Для США — нужно 4 дня.
Меньше всего времени уйдет у граждан Люксембурга и Швейцарии, они могут заработать на iPhone 17 Pro всего за 3 дня.
Относительно Украины — ее в рейтинге нет, но напомним, что средняя зарплата сейчас 25 тысяч гривен в месяц. Это примерно 600 долларов.
Еще в 2017 году Apple негласно установила «стандарт» цены Pro-версий iPhone на уровне $999. Однако в этом году нарушится сложившаяся традиция из-за постепенного отказа от минимального объема памяти в 128 ГБ. За счет этого начальная цена на iPhone 17 Pro вырастет на ~100 долларов и составит 1099 долларов (~45 500 грн). Однако благодаря увеличению базового хранилища до 256 ГБ, цена будет фактически соответствовать iPhone 16 Pro.
Сколько стоят новые iPhone 17:
- iPhone 17 — $799 (без изменений);
- iPhone 17 Air — $899-$949;
- iPhone 17 Pro — $1099 (+$100);
- iPhone 17 Pro Max — $1199 (без изменений).
Ранее The Verge рассказали, почему базовая модель iPhone может стать лучшим телефоном в этом году для большинства людей.
- Экран теперь с поддержкой 120 Гц и ProMotion. Максимальная яркость выросла до 3000 нит — это ярче, чем у прошлогоднего iPhone 16 Pro. Apple обещает, что дисплей втрое более устойчив к царапинам. Сам экран при этом увеличился с 6.1 до 6.3 дюйма за счет более тонких рамок.
- Новая 18-мегапиксельная фронтальная камера. Она поддерживает функцию Center Stage, которая позволяет делать горизонтальные селфи, не поворачивая смартфон и автоматически кадрировать групповые снимки.
- Прокачали и заднюю камеру. Ультраширик соединили с основной 48 Мп камерой и установили вместо него телевизор с 2х-зумом.
- 256 ГБ памяти в базе. Ходили слухи, что 256 ГБ ПЗУ получат только прошки, но Apple раскошелилась и сделала это стандартом для всех новых айфонов. При этом цена iPhone 17 осталась прежней — 799 долларов.
- Улучшенная автономность и зарядка. 30 часов воспроизведения видео против 22 часов в iPhone 16 и 27 часов в iPhone 16 Pro. До 50% смартфон теперь заряжается за 20 минут вместо 30 минут.
Напомним, с выходом новой серии iPhone 17 компания Apple обновила линейку смартфонов и убрала со своего сайта и официальных магазинов четыре модели: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Такая практика соответствует стратегии Apple «in with the new, out with the old», которая позволяет поддерживать актуальность ассортимента.
В то же время у розничных продавцов могут оставаться ограниченные запасы снятых с производства моделей, поэтому ожидается снижение их цены.
