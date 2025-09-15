0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько нужно работать в разных странах, чтобы заработать на новый iPhone (инфографика)

Личные финансы
33
Сколько нужно работать в разных странах, чтобы заработать на новый iPhone (инфографика)
Сколько нужно работать в разных странах, чтобы заработать на новый iPhone (инфографика)
Аналитики Tenscope посчитали, сколько дней нужно будет работать в разных странах, чтобы заработать на новый iPhone 17 Pro на 265 ГБ.
Напомним, в США его цена стартует с $1099 до уплаты налогов, в Европе — от 1299 евро.
Читайте также
Индекс доступности складывался исходя из средней заработной платы.
Где дольше всего работать
Сложнее всего жителям Индии — там нужно проработать и откладывать на новый Айфон 160 дней.
Также трудно придется фанатам Apple, проживающим на Филиппинах (101 день), во Вьетнаме (99 дней), Турции (89 дней) и Бразилии (77 дней).
Для США — нужно 4 дня.
Сколько нужно работать в разных странах, чтобы заработать на новый iPhone (инфографика)
Меньше всего времени уйдет у граждан Люксембурга и Швейцарии, они могут заработать на iPhone 17 Pro всего за 3 дня.
Относительно Украины — ее в рейтинге нет, но напомним, что средняя зарплата сейчас 25 тысяч гривен в месяц. Это примерно 600 долларов.
Еще в 2017 году Apple негласно установила «стандарт» цены Pro-версий iPhone на уровне $999. Однако в этом году нарушится сложившаяся традиция из-за постепенного отказа от минимального объема памяти в 128 ГБ. За счет этого начальная цена на iPhone 17 Pro вырастет на ~100 долларов и составит 1099 долларов (~45 500 грн). Однако благодаря увеличению базового хранилища до 256 ГБ, цена будет фактически соответствовать iPhone 16 Pro.
Сколько стоят новые iPhone 17:
  • iPhone 17 — $799 (без изменений);
  • iPhone 17 Air — $899-$949;
  • iPhone 17 Pro — $1099 (+$100);
  • iPhone 17 Pro Max — $1199 (без изменений).
Место для вашей рекламы
Ранее The Verge рассказали, почему базовая модель iPhone может стать лучшим телефоном в этом году для большинства людей.
  • Экран теперь с поддержкой 120 Гц и ProMotion. Максимальная яркость выросла до 3000 нит — это ярче, чем у прошлогоднего iPhone 16 Pro. Apple обещает, что дисплей втрое более устойчив к царапинам. Сам экран при этом увеличился с 6.1 до 6.3 дюйма за счет более тонких рамок.
  • Новая 18-мегапиксельная фронтальная камера. Она поддерживает функцию Center Stage, которая позволяет делать горизонтальные селфи, не поворачивая смартфон и автоматически кадрировать групповые снимки.
  • Прокачали и заднюю камеру. Ультраширик соединили с основной 48 Мп камерой и установили вместо него телевизор с 2х-зумом.
  • 256 ГБ памяти в базе. Ходили слухи, что 256 ГБ ПЗУ получат только прошки, но Apple раскошелилась и сделала это стандартом для всех новых айфонов. При этом цена iPhone 17 осталась прежней — 799 долларов.
  • Улучшенная автономность и зарядка. 30 часов воспроизведения видео против 22 часов в iPhone 16 и 27 часов в iPhone 16 Pro. До 50% смартфон теперь заряжается за 20 минут вместо 30 минут.
Место для вашей рекламы
Напомним, с выходом новой серии iPhone 17 компания Apple обновила линейку смартфонов и убрала со своего сайта и официальных магазинов четыре модели: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Такая практика соответствует стратегии Apple «in with the new, out with the old», которая позволяет поддерживать актуальность ассортимента.
В то же время у розничных продавцов могут оставаться ограниченные запасы снятых с производства моделей, поэтому ожидается снижение их цены.
Если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Кредиты в Украине

По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems