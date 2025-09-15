Чим iPhone 17 відрізняється від iPhone 16 Сьогодні 03:25 — Фондовий ринок

Чим iPhone 17 відрізняється від iPhone 16

Від базових моделей iPhone, на відміну від «прошок», ніхто не чекає інновацій — Apple щороку випускає практично однакові смартфони. Але цього року компанія таки здивувала: важливих дрібниць вистачає, щоб називати iPhone 17 логічним апгрейдом.

Журналісти The Verge розповіли , чому базова модель iPhone може стати найкращим телефоном цього року для більшості людей.

Екран тепер із підтримкою 120 Гц і ProMotion . Максимальна яскравість зросла до 3000 ніт — це яскравіше, ніж у торішнього iPhone 16 Pro. Apple обіцяє, що дисплей утричі стійкіший до подряпин. Сам екран при цьому збільшився з 6.1 до 6.3 дюймів за рахунок більш тонких рамок.

. Максимальна яскравість зросла до 3000 ніт — це яскравіше, ніж у торішнього iPhone 16 Pro. Apple обіцяє, що дисплей утричі стійкіший до подряпин. Сам екран при цьому збільшився з 6.1 до 6.3 дюймів за рахунок більш тонких рамок. Нова 18-мегапіксельна фронтальна камера. Вона підтримує функцію Center Stage, яка дає змогу робити горизонтальні селфі, не повертаючи смартфон, і автоматично кадрувати групові знімки.

Вона підтримує функцію Center Stage, яка дає змогу робити горизонтальні селфі, не повертаючи смартфон, і автоматично кадрувати групові знімки. Прокачали і задню камеру. Ультраширік поєднали з основною 48 Мп камерою і встановили замість нього телевік з 2х-зумом.

Ультраширік поєднали з основною 48 Мп камерою і встановили замість нього телевік з 2х-зумом. 256 ГБ пам’яті в базі. Ходили чутки, що 256 ГБ ПЗП отримають лише прошки, але Apple розщедрилася і зробила це стандартом для всіх нових айфонів. При цьому ціна iPhone 17 залишилася колишньою — 799 доларів.

Покращена автономність і зарядка. 30 годин відтворення відео проти 22 годин в iPhone 16 і 27 годин в iPhone 16 Pro. До 50% смартфон тепер заряджається за 20 хвилин замість 30 хвилин.

У «прошках» список змін більший, але по-справжньому важливих поліпшень небагато. Чипсет A19 замість A19 Pro, на 3 години більше часу автономної роботи, спеціальна телефотокамера на 48 Мп і варіанти зберігання на 1 ТБ.

Для переважної більшості людей, а також з огляду на те, наскільки схожі характеристики iPhone 17 і 17 Pro, базовий варіант буде фантастичним вибором за набагато нижчою ціною, зазначили в The Verge.

Базовий iPhone 17, як і решта моделей iPhone 2025, надійде в продаж 19 вересня. Ціни — від 799 до 1199 доларів.

УНІАН За матеріалами:

