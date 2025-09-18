0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-6 самых тонких смартфонов на Android (фото)

Фондовый рынок
13
ТОП-6 самых тонких смартфонов на Android (фото)
ТОП-6 самых тонких смартфонов на Android (фото)
Новый iPhone Air — смартфон скорее имиджевый. Однако это не отменяет того факта, что устройство достаточно мощное и предлагает хоть одну, но флагманскую основную камеру, а также топовый селфи-модуль и отличный экран. Все это делает его уникальной новинкой — но только для тех, кто ставит в приоритет ультратонкий корпус: его толщина составляет 5,6 мм.
Если рассматривать именно толщину, то iPhone Air далеко не рекордсмен — он только пионер в линейке Apple. К примеру, еще в 2014 году вышел Oppo R5 с корпусом 4,85 мм, а следом и Vivo X5Max толщиной 4,75 мм. Сегодня в мире Android тоже немало сверхтонких устройств в разных ценовых категориях. В этой подборке — до сих пор актуальны и могут заинтересовать, если вам важна именно толщина корпуса.

1. Samsung Galaxy S25 Edge (толщина: 5,8 мм)

ТОП-6 самых тонких смартфонов на Android (фото)
Galaxy S25 Edge смело можно назвать главным конкурентом iPhone Air. Он тоже позиционируется как ультратонкий флагман и тоже получил относительно небольшой аккумулятор на 3900 мАч (у iPhone Air — 3149 мАч). Но, по тестам GSMArena, с автономностью все не так уж плохо: в смешанном режиме работы он держится на уровне Galaxy S24 и Galaxy S25 FE. Хорошую энергоэффективность и производительность обеспечивает топовый процессор Snapdragon 8 Elite в паре с 12 ГБ оперативной памяти. Экран тоже не стал компромиссом: 6,7-дюймовая панель LTPO AMOLED 2X с разрешением 3120×1440 пикселей, частотой 120 Гц и стеклом Gorilla Glass Ceramic 2. Сзади — Gorilla Glass Victus 2, а корпус титановый и за титановым.

2. ZTE Nubia Air (толщина: 5,9 мм)

ТОП-6 самых тонких смартфонов на Android (фото)
Попытка китайского бренда ZTE выпустить свой Air еще до презентации Apple. Смартфон пока не вышел в продажу, но известно, что обойдется около 250 евро. Это совсем не флагман и аналогом iPhone его назвать сложно, но для ценителей тонкого корпуса вполне подходит. ZTE Nubia Air отличается топовой защитой от воды — IP68/IP69K, то есть аппарат выдерживает даже горячую воду и струю под высоким давлением.
Корпус алюминиевый с усилением. Экран — 6,78 дюйма, AMOLED, разрешение 2720×1224 пикселя, частота 144 Гц, покрытый стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Батарея на 5000 мА·ч поддерживает зарядку 33 Вт. Основная камера — 50 Мп, два других модуля вспомогательные. Селфи-камера — 20 Мп.

3. Tecno Spark Slim (толщина: 5,9 мм)

ТОП-6 самых тонких смартфонов на Android (фото)
Этот смартфон больше похож на iPhone Air внешне, но отличается позиционированием. Цена еще не объявлена, но очевидно, что это максимум средний сегмент. При толщине корпуса менее 6 мм удалось уместить батарею на 5160 мАч с зарядкой 45 Вт. Полная зарядка занимает менее часа.
Экран аналогичный предыдущему — 6,78 дюйма, 2720×1224 пикселя, частота 144 Гц. Внутри — MediaTek Helio G200 (6 нм) и 8 ГБ ОЗУ. Камера одна — на 50 Мп, хотя сзади два объектива, оформленные в виде LED-подсветки с динамическими эффектами, имитирующими глаза и улыбку.

4. Infinix Hot 60 Pro+ (толщина: 5,95 мм)

ТОП-6 самых тонких смартфонов на Android (фото)
Практически полный аналог Tecno Spark Slim — будто с одного завода, но в другой «обертке». Hot 60 Pro+ получил тот же MediaTek Helio G200, идентичный дисплей с таким же разрешением, частотой и яркостью до 4500 нит. Даже аккумулятор имеет те же параметры. Отличия — в дизайне и камерах: сзади три «глаза», но рабочий модуль один — тоже на 50 Мп. Корпус имеет защиту IP65 и выдерживает падение с высоты до 1,5 м, хотя сертификации MIL-STD-810H нет.

5. Samsung Galaxy Z Flip7 (толщина: 6,5 мм)

ТОП-6 самых тонких смартфонов на Android (фото)
«Раскладушки» — другой формфактор, но если главное — толщина, их также можно рассматривать как альтернативу iPhone Air. В Galaxy Z Flip7 корпус в разложенном виде всего 6,5 мм, и по некоторым параметрам он вполне конкурирует с новинкой Apple. В сложенном виде доступен внешний дисплей на 4,1 дюйма. За производительность отвечает Exynos 2500 (3 нм) с 12 ГБ ОЗУ.

6. Honor Magic V5 (толщина: 4,1/8,8 мм)

ТОП-6 самых тонких смартфонов на Android (фото)
Продолжая тему складных смартфонов, которые поражают толщиной, стоит упомянуть Honor Magic V5. Это самый тонкий «фолд» — всего 4,1 мм в разложенном виде. Если пользоваться внешним экраном — 8,8 мм. Это делает его одним из самых удобных в своем формфакторе. Правда, нужно учитывать существенно выпирающий блок камер, который может немного портить впечатление. Зато модули здесь флагманские: 64-мегапиксельный перископ, 50-мегапиксельный ширик и 50-мегапиксельный основной сенсор. Фронтальная камера на каждом экране — по 20 Мп.
По материалам:
ITsider.
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems