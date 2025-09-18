ТОП-6 самых тонких смартфонов на Android (фото) Сегодня 03:50 — Фондовый рынок

Новый iPhone Air — смартфон скорее имиджевый. Однако это не отменяет того факта, что устройство достаточно мощное и предлагает хоть одну, но флагманскую основную камеру, а также топовый селфи-модуль и отличный экран. Все это делает его уникальной новинкой — но только для тех, кто ставит в приоритет ультратонкий корпус: его толщина составляет 5,6 мм.

Если рассматривать именно толщину, то iPhone Air далеко не рекордсмен — он только пионер в линейке Apple. К примеру, еще в 2014 году вышел Oppo R5 с корпусом 4,85 мм, а следом и Vivo X5Max толщиной 4,75 мм. Сегодня в мире Android тоже немало сверхтонких устройств в разных ценовых категориях. В этой подборке — до сих пор актуальны и могут заинтересовать, если вам важна именно толщина корпуса.

1. Samsung Galaxy S25 Edge (толщина: 5,8 мм)

Galaxy S25 Edge смело можно назвать главным конкурентом iPhone Air. Он тоже позиционируется как ультратонкий флагман и тоже получил относительно небольшой аккумулятор на 3900 мАч (у iPhone Air — 3149 мАч). Но, по тестам GSMArena, с автономностью все не так уж плохо: в смешанном режиме работы он держится на уровне Galaxy S24 и Galaxy S25 FE. Хорошую энергоэффективность и производительность обеспечивает топовый процессор Snapdragon 8 Elite в паре с 12 ГБ оперативной памяти. Экран тоже не стал компромиссом: 6,7-дюймовая панель LTPO AMOLED 2X с разрешением 3120×1440 пикселей, частотой 120 Гц и стеклом Gorilla Glass Ceramic 2. Сзади — Gorilla Glass Victus 2, а корпус титановый и за титановым.

2. ZTE Nubia Air (толщина: 5,9 мм)

Попытка китайского бренда ZTE выпустить свой Air еще до презентации Apple. Смартфон пока не вышел в продажу, но известно, что обойдется около 250 евро. Это совсем не флагман и аналогом iPhone его назвать сложно, но для ценителей тонкого корпуса вполне подходит. ZTE Nubia Air отличается топовой защитой от воды — IP68/IP69K, то есть аппарат выдерживает даже горячую воду и струю под высоким давлением.

Корпус алюминиевый с усилением. Экран — 6,78 дюйма, AMOLED, разрешение 2720×1224 пикселя, частота 144 Гц, покрытый стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Батарея на 5000 мА·ч поддерживает зарядку 33 Вт. Основная камера — 50 Мп, два других модуля вспомогательные. Селфи-камера — 20 Мп.

3. Tecno Spark Slim (толщина: 5,9 мм)

Этот смартфон больше похож на iPhone Air внешне, но отличается позиционированием. Цена еще не объявлена, но очевидно, что это максимум средний сегмент. При толщине корпуса менее 6 мм удалось уместить батарею на 5160 мАч с зарядкой 45 Вт. Полная зарядка занимает менее часа.

Экран аналогичный предыдущему — 6,78 дюйма, 2720×1224 пикселя, частота 144 Гц. Внутри — MediaTek Helio G200 (6 нм) и 8 ГБ ОЗУ. Камера одна — на 50 Мп, хотя сзади два объектива, оформленные в виде LED-подсветки с динамическими эффектами, имитирующими глаза и улыбку.

4. Infinix Hot 60 Pro+ (толщина: 5,95 мм)

Практически полный аналог Tecno Spark Slim — будто с одного завода, но в другой «обертке». Hot 60 Pro+ получил тот же MediaTek Helio G200, идентичный дисплей с таким же разрешением, частотой и яркостью до 4500 нит. Даже аккумулятор имеет те же параметры. Отличия — в дизайне и камерах: сзади три «глаза», но рабочий модуль один — тоже на 50 Мп. Корпус имеет защиту IP65 и выдерживает падение с высоты до 1,5 м, хотя сертификации MIL-STD-810H нет.

5. Samsung Galaxy Z Flip7 (толщина: 6,5 мм)

«Раскладушки» — другой формфактор, но если главное — толщина, их также можно рассматривать как альтернативу iPhone Air. В Galaxy Z Flip7 корпус в разложенном виде всего 6,5 мм, и по некоторым параметрам он вполне конкурирует с новинкой Apple. В сложенном виде доступен внешний дисплей на 4,1 дюйма. За производительность отвечает Exynos 2500 (3 нм) с 12 ГБ ОЗУ.

6. Honor Magic V5 (толщина: 4,1/8,8 мм)

Продолжая тему складных смартфонов, которые поражают толщиной, стоит упомянуть Honor Magic V5. Это самый тонкий «фолд» — всего 4,1 мм в разложенном виде. Если пользоваться внешним экраном — 8,8 мм. Это делает его одним из самых удобных в своем формфакторе. Правда, нужно учитывать существенно выпирающий блок камер, который может немного портить впечатление. Зато модули здесь флагманские: 64-мегапиксельный перископ, 50-мегапиксельный ширик и 50-мегапиксельный основной сенсор. Фронтальная камера на каждом экране — по 20 Мп.

