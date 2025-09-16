НБУ советует правительству ликвидировать ПИН Банк вместо передачи «Укрпочте» Сегодня 20:20 — Фондовый рынок

НБУ советует правительству ликвидировать ПИН Банк вместо передачи «Укрпочте»

Национальный банк Украины советует правительству рассмотреть вариант сдачи лицензии национализированного Первого инвестиционного банка (ПИН Банка), а не передавать его в подчинение АО «Укрпочта». По мнению регулятора, это позволит избежать накопления рисков и дальнейшего «проедания» капитала.

Об этом говорится в материалах проекта государственного бюджета Украины на 2026 год, передает «Интерфакс-Украина».

«Сам банк убыточный и нарушает норматив регулятивного капитала, не имеет бизнес-модели и может быть использован только как лицензия. В то же время НБУ отмечает целесообразность рассмотрения варианта сдачи лицензии, чтобы избежать дальнейшего накопления рисков и „проедания“ капитала», — говорится в документе.

По мнению НБУ, финансовое положение «Укрпочты» является критическим. В частности, с 2022 по 2024 год получен убыток в сумме 2,5 млрд грн, а капитализация снизилась в 13 раз — с 2,8 млрд грн до 0,2 млрд грн, что «создает реальные риски дефолта компании со стороны кредиторов в проекции дальнейшего проедания капитала».

Согласно оценке Нацбанка, необходимость докапитализации компании по состоянию на конец мая 2025 года составляет не менее 826 млн грн.

Справка Finance.ua:

в феврале 2024 года Высший антикоррупционный суд конфисковал в пользу государства 88,89% акций ПИН Банка, принадлежавших российскому бизнесмену Евгению Гиннеру;

запуск банка финансовой инклюзии остается приоритетной целью и задачей национального оператора связи АО «Укрпочта»;



Национальный банк готов рассмотреть инициативу Укрпочты о создании банка только после получения всех необходимых материалов. В то же время госпредприятие ограничивается только заявлениями;



АО «Укрпочта» до 1 января 2026 года приведет свой капитал в соответствие требованиям Национального банка Украины без привлечения средств государственного бюджета.



