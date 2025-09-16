Кабмин одобрил соглашение о деятельности польского банка BGK в Украине Сегодня 16:17 — Фондовый рынок

Кабинет Министров одобрил проект Соглашения с Правительством Республики Польша о деятельности государственного банка Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) на территории Украины.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Что предусматривает соглашение

Согласно документу, BGK сможет работать в Украине и оказывать финансовую и техническую помощь как правительству, так и государственным и частным учреждениям.

Поддержка предусмотрена в разных формах:

ссуды и другие финансовые инструменты;

гранты;

гарантии;

программы по поддержке экспорта.

Финансирование будет направлено на реализацию проектов, связанных с восстановлением и развитием Украины. Список таких проектов будет определяться в сотрудничестве между правительствами Украины и Польши, а также самим банком.

Напомним, в прошлом году сообщалось , что BGK планирует начать предоставлять гарантии по кредитам для инвестиционных проектов в Украине в рамках программы ЕС Ukraine Falicity.

Украинцы поддерживают польскую экономику. В 2024 году они внесли в бюджет страны около 18,7 млрд злотых только через уплату налогов и социальных взносов.

