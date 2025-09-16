Кабмин одобрил соглашение о деятельности польского банка BGK в Украине
Кабинет Министров одобрил проект Соглашения с Правительством Республики Польша о деятельности государственного банка Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) на территории Украины.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Что предусматривает соглашение
Согласно документу, BGK сможет работать в Украине и оказывать финансовую и техническую помощь как правительству, так и государственным и частным учреждениям.
Поддержка предусмотрена в разных формах:
- ссуды и другие финансовые инструменты;
- гранты;
- гарантии;
- программы по поддержке экспорта.
Финансирование будет направлено на реализацию проектов, связанных с восстановлением и развитием Украины. Список таких проектов будет определяться в сотрудничестве между правительствами Украины и Польши, а также самим банком.
Напомним, в прошлом году сообщалось, что BGK планирует начать предоставлять гарантии по кредитам для инвестиционных проектов в Украине в рамках программы ЕС Ukraine Falicity.
Украинцы поддерживают польскую экономику. В 2024 году они внесли в бюджет страны около 18,7 млрд злотых только через уплату налогов и социальных взносов.
Поделиться новостью
Также по теме
Кабмин одобрил соглашение о деятельности польского банка BGK в Украине
Alphabet впервые достигла рыночной капитализации в $3 трлн
«Новая почта» намерена открыть банк с ограниченной лицензией, — Гетманцев
Спрос на игрушки Labubu охладел: акции Pop Mart потеряли $13 млрд стоимости
Microsoft напомнила о прекращении поддержки Windows 10: что дальше
Apple готовит еще десять новинок к следующей весне