0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин одобрил соглашение о деятельности польского банка BGK в Украине

Фондовый рынок
47
Кабмин одобрил соглашение о деятельности польского банка BGK в Украине
Кабмин одобрил соглашение о деятельности польского банка BGK в Украине
Кабинет Министров одобрил проект Соглашения с Правительством Республики Польша о деятельности государственного банка Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) на территории Украины.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Что предусматривает соглашение

Согласно документу, BGK сможет работать в Украине и оказывать финансовую и техническую помощь как правительству, так и государственным и частным учреждениям.
Поддержка предусмотрена в разных формах:
  • ссуды и другие финансовые инструменты;
  • гранты;
  • гарантии;
  • программы по поддержке экспорта.
Финансирование будет направлено на реализацию проектов, связанных с восстановлением и развитием Украины. Список таких проектов будет определяться в сотрудничестве между правительствами Украины и Польши, а также самим банком.
Напомним, в прошлом году сообщалось, что BGK планирует начать предоставлять гарантии по кредитам для инвестиционных проектов в Украине в рамках программы ЕС Ukraine Falicity.
Украинцы поддерживают польскую экономику. В 2024 году они внесли в бюджет страны около 18,7 млрд злотых только через уплату налогов и социальных взносов.
По материалам:
Finance.ua
Банки Украины
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems