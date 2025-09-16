ПриватБанк выставит на продажу стадион «Днепр-Арена» и футбольную базу в Днепре (фото) Сегодня 17:23 — Фондовый рынок

ПриватБанк выставит на продажу стадион «Днепр-Арена» и футбольную базу в Днепре (фото)

ПриватБанк планирует в конце сентября выставить на продажу через систему Prozorrо.продажи футбольный стадион Днепра — «Днепр-Арена» (стадион «Металлург») и футбольную тренировочную базу в г. Днепр.

Продажа одного из крупнейших спортивных объектов города — стадиона «Днепр-Арена» и футбольной учебно-тренировочной базы с крытым полем будет проходить по прозрачной и открытой процедуре торгов.

«Днепр-Арена» — футбольный стадион в Днепре европейского класса, количество мест — 31 003 зрителей, реконструированный и открытый в 2008 году.

Футбольная арена имеет поле размером 105×68 м, раздевалки, залы для разминки, тренажерный зал, тренерские комнаты, помещения для представителей СМИ, судей, VIP-ложу на 296 мест, ресторан на 550 мест. Возле стадиона расположены автостоянки для спортсменов, персонала и зрителей. Местонахождение имущества: г. Днепр, ул. Херсонская, 7

Учебно-тренировочная база находится в лесо-парковой зоне ж\м Приднепровск г. Днепр. Построена в 1971 году, в 2010 году проведена реконструкция.

В состав тренировочной базы входят три искусственных и четыре травяных поля, крытый манеж с полем из искусственного покрытия и трибунами на 506 мест, коттеджный городок для проживания футболистов и два офисно-жилищных корпуса, включая медико-восстановительный центр, конференц-зал, комната для совещания тренерского состава, бассейн, тренажерный зал, сауна и душевые. Местонахождение имущества: г. Днепр, пер. Михаила Дидевича, дом. 12 и 14.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.