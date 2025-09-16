США и Китай достигли рамочного соглашения относительно TikTok
США и Китай достигли рамочного соглашения по TikTok.
Об этом сообщает Reuters.
По словам министра финансов США Скотта Бессента, соглашение предусматривает переход TikTok под контроль американских владельцев, что позволит приложению продолжить работу в США.
Представитель США по торговле Джеймисон Грир заявил, что дедлайн 17 сентября может быть немного продлен для финализации соглашения. «Его не продлили бы без рамочной договоренности», — подчеркнул Бессент.
В прошлом месяце Трамп заявил, что имеет потенциальных покупателей для TikTok, но допускал и новую паузу.
В Белом доме пока не прокомментировали ожидаемое продление. В то же время оно может свидетельствовать о нежелании администрации закрывать приложение, которым пользуются около 170 миллионов американцев.
Больше о сделке
24 апреля 2024 года бывший президент США Джо Байден подписал законопроект, направленный на принудительную смену владельца приложения для обмена видео TikTok.
Его преемник Дональд Трамп позже неоднократно откладывал реализацию этого закона, требовавшего продажи TikTok американским инвесторам. Однако сделка сорвалась после введения новых тарифов в отношениях между США и Китаем.
Поделиться новостью
Также по теме
США и Китай достигли рамочного соглашения относительно TikTok
НБУ советует правительству ликвидировать ПИН Банк вместо передачи «Укрпочте»
Впервые за 5 лет Маск купил акции Tesla
Предварительные заказы на iPhone 17 превзошли прошлогодние на iPhone 16
ПриватБанк выставит на продажу стадион «Днепр-Арена» и футбольную базу в Днепре (фото)
Кабмин одобрил соглашение о деятельности польского банка BGK в Украине