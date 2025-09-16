0 800 307 555
Впервые за 5 лет Маск купил акции Tesla

Фондовый рынок
18
Илон Маск впервые с февраля 2020 года снова приобрел акции компании Tesla, в которой он работает генеральным директором.
Об этом сообщает CNBC.
Согласно представленным документам в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, в прошлую пятницу Маск приобрел 2,57 миллиона акций по разным ценам на общую сумму около 1 миллиарда долларов США.
Трейдеры восприняли эту новость как вотум доверия Tesla со стороны генерального директора компании.
Такие покупки являются редкостью для Маска, поскольку он последний раз покупал около 200 000 акций стоимостью около 10 миллионов долларов США 14 февраля 2020 года.
Это была его самая большая покупка по общей ее стоимости.
На фоне этой новости в понедельник акции компании выросли на 3,6% до 410,26 доллара США, превысив цену закрытия 2024 года более чем на 6 долларов США.
С момента достижения годового минимума на уровне 221,86 доллара 4 апреля акции компании выросли на 85%.
Это уже второй год, когда Tesla восстанавливается после неудачного первого квартала. В прошлом году ее акции упали на 29% за первые три месяца, а по итогам 2024 г. выросли на 63%.
По материалам:
Укрінформ
