«Ковальская» второй раз проиграла в Верховном суде против АМКУ

Антимонопольный комитет защитил свое решение в Верховном суде о приобретению «дочкой» ирландской компании CRH двух украинских заводов у итальянской компании Buzzi на сумму €100 млн. Эта сделка стала крупнейшей на рынке строительных материалов Украины с начала полномасштабного вторжения.

Год назад АМКУ предоставил группе CRH — одному из крупнейших производителей строительных материалов в мире — разрешение на покупку двух цементных заводов. «Болынь-Цемент» в Ровенской области и «Юг-Цемент» в Николаевской области приобрели у Buzzi из-за ее дочерней компании ЧАО «Дикергофф цемент Украина».

В течение года АМКУ проводил детальное исследование рынка в рамках оценки сделки. В итоге Антимонопольный комитет дал разрешение на осуществление купли-продажи заводов и согласовал условия. Само соглашение состоялось в октябре 2024 года. С тех пор CRH продолжает выполнять возложенные на нее обязательства. Промышленно-строительная компания «Ковальская», которая является крупнейшим производителем бетона в Украине, обжаловала сделку в судах дважды.

В первом иске против АМКУ «Ковальская» требовала признать ее третьей стороной с целью защиты своих экономических интересов. Тогда суд отказал.

В октябре 2024 года «Ковальская» снова попыталась обжаловать сделку, требуя отменить разрешение Антимонопольного комитета на куплю-продажу заводов. Хозяйственный суд Киева тогда удовлетворил иск, однако Комитет подал апелляцию. В июне 2025 г. апелляционный суд поддержал позицию АМКУ, признав установленные им условия для сохранения конкуренции на рынке цемента достаточными.

«Ковальская» продолжила обжаловать это решение, подав кассацию. 11 сентября 2025 года Верховный суд вынес окончательный вердикт — оставил в силе решение АМКУ. Таким образом, вторая по величине M&A сделка Украины с начала полномасштабного вторжения признана действительной.

Этот пример может стать сигналом для иностранных инвесторов, что в Украину можно вкладывать средства даже во время войны.

Справка Finance.ua:

CRH (Cement Roadstone Holding) — ведущий производитель строительных материалов в мире, крупнейший игрок в Северной Америке и Европе. За 25 лет в Украине CRH инвестировала в украинские активы €600 млн, из них €180 млн — во время полномасштабного вторжения. Группа работает в 28 странах, объединяет более 80 000 сотрудников и входит в рейтинг Fortune Global 500. Акции компании торгуются на Лондонской и Нью-Йоркской биржах, доход за 2024 год составил $35,6 млрд.

«Ковальская» — группа украинских компаний, работающая в сфере строительных материалов и девелопмента. Они работают по разным направлениям — от добычи сырья (песка и щебня) и изготовления стройматериалов (бетона, газобетона, сухих смесей) до строительства жилья, а также коммерческой и инфраструктурной недвижимости.

