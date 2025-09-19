25 иностранных компаний планируют производить оружие в Украине
Украина расширяет сотрудничество с международными вооруженными производителями. В настоящее время 25 иностранных компаний, среди которых мировые лидеры оборонной промышленности, находятся на разных этапах локализации производства в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
В комментарии министр обороны Украины Денис Шмыгаль отметил, что каждый производитель работает в тесном диалоге с украинским правительством.
«Мы предлагаем партнерам разные модели сотрудничества, в том числе и „датскую модель“, Build with Ukraine/Build in Ukraine. Приоритет — чтобы основная часть продукции компании шла на нужды украинской армии», — подчеркнул глава Минобороны.
Читайте также
Чтобы снизить риски для партнеров и сделать работу совместных предприятий более привлекательной, правительство запускает проект Defence City. Это специальный режим развития оборонной промышленности, который предусматривает:
- налоговые льготы;
- упрощенные таможенные процедуры;
- возможность релокации производств в более безопасные регионы;
- государственную финансовую поддержку;
- условия экспорта и интеграции в мировые производственные цепи.
«Призываем иностранные компании инвестировать в Украину и открывать здесь свои производства. Именно в Украине сейчас создается новейшее вооружение, способное влиять на поле боя. Поэтому инвестиция в украинский ОПК — лучшая инвестиция в оборону всей Европы», — резюмировал Шмыгаль.
Напомним, 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Он предусматривает создание уникального правового режима Defence City. Ожидается, что условия такого режима должны стимулировать дальнейший рост оборонной промышленности.
Поделиться новостью
Также по теме
25 иностранных компаний планируют производить оружие в Украине
В камере iPhone Air и 17 Pro обнаружен дефект, который портит фотографии
Успешная приватизация: победитель аукциона оплатил 608,1 млн грн за 100% акций «Винницабытхим»
ТОП-6 самых тонких смартфонов на Android (фото)
«Ковальская» второй раз проиграла в Верховном суде против АМКУ
США и Китай достигли рамочного соглашения относительно TikTok