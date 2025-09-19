25 иностранных компаний планируют производить оружие в Украине Сегодня 11:40 — Фондовый рынок

Украина расширяет сотрудничество с международными вооруженными производителями. В настоящее время 25 иностранных компаний, среди которых мировые лидеры оборонной промышленности, находятся на разных этапах локализации производства в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В комментарии министр обороны Украины Денис Шмыгаль отметил, что каждый производитель работает в тесном диалоге с украинским правительством.

«Мы предлагаем партнерам разные модели сотрудничества, в том числе и „датскую модель“, Build with Ukraine/Build in Ukraine. Приоритет — чтобы основная часть продукции компании шла на нужды украинской армии», — подчеркнул глава Минобороны.

Чтобы снизить риски для партнеров и сделать работу совместных предприятий более привлекательной, правительство запускает проект Defence City. Это специальный режим развития оборонной промышленности, который предусматривает:

налоговые льготы;

упрощенные таможенные процедуры;

возможность релокации производств в более безопасные регионы;

государственную финансовую поддержку;

условия экспорта и интеграции в мировые производственные цепи.

«Призываем иностранные компании инвестировать в Украину и открывать здесь свои производства. Именно в Украине сейчас создается новейшее вооружение, способное влиять на поле боя. Поэтому инвестиция в украинский ОПК — лучшая инвестиция в оборону всей Европы», — резюмировал Шмыгаль.

Напомним, 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Он предусматривает создание уникального правового режима Defence City. Ожидается, что условия такого режима должны стимулировать дальнейший рост оборонной промышленности.

