0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ смягчил валютные ограничения для малого бизнеса и украинцев за границей

Валюта
158
НБУ смягчил валютные ограничения для малого бизнеса и украинцев за границей
НБУ смягчил валютные ограничения для малого бизнеса и украинцев за границей
Национальный банк Украины с 18 сентября смягчил валютные ограничения, чтобы поддержать работу малого бизнеса и обеспечить более удобные условия для украинцев за границей в условиях войны. Изменения не будут оказывать существенного влияния на курсовую динамику и уровень международных резервов.
Об этом сообщается на сайте регулятора.

Переводы для уплаты таможенных платежей в США

В ответ на обращение операторов почтовой связи из-за приостановки беспошлинного режима для товаров, ввезенных в США, и после анализа потенциального влияния на валютный рынок НБУ позволил операторам почтовой связи и международным перевозчикам осуществлять трансграничные переводы.
Эти переводы предназначены для уплаты таможенных платежей, конечными получателями которых являются таможенные и налоговые органы США.

Уточнение по лимитам на операции за границей

НБУ уточнил применение лимитов для операций клиентов вне Украины со счетов в гривнах через личные и корпоративные электронные платежные средства.
Изменения учитывают статус физического лица, одновременно имеющего различные счета в банке для ведения предпринимательской деятельности и собственных потребностей.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💵

Напомним, 5 августа Национальный банк смягчил ряд валютных ограничений. Изменения коснулись репатриации дивидендов, хеджирования валютных рисков, переводов валютных средств, поддержки ювелирной отрасли, регулирования внешних займов, а также стимулирования бизнеса, поддерживающего ВСУ.
Как пояснил тогда глава НБУ Андрей Пышный, в Нацбанке внедрили три стимулирующих механизма валютной либерализации. Во-первых, теперь в рамках инвестиционного лимита бизнес сможет репатриировать дивиденды сверх установленных ограничений. Во-вторых, регулятор разрешил осуществлять отдельные трансграничные переводы сверх ограничений в пределах суммы средств. В-третьих, введены условия для конверсии долга украинского бизнеса по внешнему кредиту во вклад нерезидента в уставный капитал этого бизнеса.
📢 Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный инструмент, помогающий обращаться разумно с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Валюта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems