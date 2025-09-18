НБУ смягчил валютные ограничения для малого бизнеса и украинцев за границей
Национальный банк Украины с 18 сентября смягчил валютные ограничения, чтобы поддержать работу малого бизнеса и обеспечить более удобные условия для украинцев за границей в условиях войны. Изменения не будут оказывать существенного влияния на курсовую динамику и уровень международных резервов.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Переводы для уплаты таможенных платежей в США
В ответ на обращение операторов почтовой связи из-за приостановки беспошлинного режима для товаров, ввезенных в США, и после анализа потенциального влияния на валютный рынок НБУ позволил операторам почтовой связи и международным перевозчикам осуществлять трансграничные переводы.
Эти переводы предназначены для уплаты таможенных платежей, конечными получателями которых являются таможенные и налоговые органы США.
Уточнение по лимитам на операции за границей
НБУ уточнил применение лимитов для операций клиентов вне Украины со счетов в гривнах через личные и корпоративные электронные платежные средства.
Изменения учитывают статус физического лица, одновременно имеющего различные счета в банке для ведения предпринимательской деятельности и собственных потребностей.
Напомним, 5 августа Национальный банк смягчил ряд валютных ограничений. Изменения коснулись репатриации дивидендов, хеджирования валютных рисков, переводов валютных средств, поддержки ювелирной отрасли, регулирования внешних займов, а также стимулирования бизнеса, поддерживающего ВСУ.
Как пояснил тогда глава НБУ Андрей Пышный, в Нацбанке внедрили три стимулирующих механизма валютной либерализации. Во-первых, теперь в рамках инвестиционного лимита бизнес сможет репатриировать дивиденды сверх установленных ограничений. Во-вторых, регулятор разрешил осуществлять отдельные трансграничные переводы сверх ограничений в пределах суммы средств. В-третьих, введены условия для конверсии долга украинского бизнеса по внешнему кредиту во вклад нерезидента в уставный капитал этого бизнеса.
