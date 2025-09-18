НБУ смягчил валютные ограничения для малого бизнеса и украинцев за границей Сегодня 17:02 — Валюта

НБУ смягчил валютные ограничения для малого бизнеса и украинцев за границей

Национальный банк Украины с 18 сентября смягчил валютные ограничения, чтобы поддержать работу малого бизнеса и обеспечить более удобные условия для украинцев за границей в условиях войны. Изменения не будут оказывать существенного влияния на курсовую динамику и уровень международных резервов.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Переводы для уплаты таможенных платежей в США

В ответ на обращение операторов почтовой связи из-за приостановки беспошлинного режима для товаров, ввезенных в США, и после анализа потенциального влияния на валютный рынок НБУ позволил операторам почтовой связи и международным перевозчикам осуществлять трансграничные переводы.

Эти переводы предназначены для уплаты таможенных платежей, конечными получателями которых являются таможенные и налоговые органы США.

Уточнение по лимитам на операции за границей

НБУ уточнил применение лимитов для операций клиентов вне Украины со счетов в гривнах через личные и корпоративные электронные платежные средства.

Изменения учитывают статус физического лица, одновременно имеющего различные счета в банке для ведения предпринимательской деятельности и собственных потребностей.

Напомним, 5 августа Национальный банк смягчил ряд валютных ограничений. Изменения коснулись репатриации дивидендов, хеджирования валютных рисков, переводов валютных средств, поддержки ювелирной отрасли, регулирования внешних займов, а также стимулирования бизнеса, поддерживающего ВСУ.

Как пояснил тогда глава НБУ Андрей Пышный, в Нацбанке внедрили три стимулирующих механизма валютной либерализации. Во-первых, теперь в рамках инвестиционного лимита бизнес сможет репатриировать дивиденды сверх установленных ограничений. Во-вторых, регулятор разрешил осуществлять отдельные трансграничные переводы сверх ограничений в пределах суммы средств. В-третьих, введены условия для конверсии долга украинского бизнеса по внешнему кредиту во вклад нерезидента в уставный капитал этого бизнеса.

Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный инструмент, помогающий обращаться разумно с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.