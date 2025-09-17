Евро вырос до четырехлетнего максимума по отношению к доллару — Reuters Сегодня 11:48 — Валюта

Евро вырос до четырехлетнего максимума по отношению к доллару — Reuters

Доллар занял оборонительную позицию, акции выросли, а золото покорило новые высоты в среду, поскольку мировые рынки отсчитывали время до ожидаемого снижения ставки Федеральной резервной системой позднее в тот же день и ждали сигналов относительно масштабов будущего смягчения.

Об этом пишет Reuters.

Евро вырос до четырехлетнего максимума к доллару на предыдущей сессии благодаря смягчению ставок ФРС, в то время как нефть оставалась стабильной после атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы и порты.

Азиатские фондовые индексы возглавляли гонконгские акции, выросшие до четырехлетнего максимума.

Ожидается, что ФРС снизит свою базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 4,00−4,25% после завершения заседания по вопросам монетарной политики позже в течение мирового дня.

вырос на 0,1% до 96,723 после падения на 0,7% во вторник до самого низкого уровня с начала июля. Индекс доллара, который отслеживает курс доллара США по отношению к корзине валют других основных торговых партнеров,после падения на 0,7% во вторник до самого низкого уровня с начала июля.

Евро снизился на 0,1% до $1,1855 после того, как во вторник достиг $1,1867, самого высокого уровня с сентября 2021 года. Доллар почти не изменился на уровне 146,43 иены после падения на 0,6% на предыдущей сессии.

