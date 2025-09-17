0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Евро вырос до четырехлетнего максимума по отношению к доллару — Reuters

Валюта
41
Евро вырос до четырехлетнего максимума по отношению к доллару — Reuters
Евро вырос до четырехлетнего максимума по отношению к доллару — Reuters
Доллар занял оборонительную позицию, акции выросли, а золото покорило новые высоты в среду, поскольку мировые рынки отсчитывали время до ожидаемого снижения ставки Федеральной резервной системой позднее в тот же день и ждали сигналов относительно масштабов будущего смягчения.
Об этом пишет Reuters.
Читайте также
Евро вырос до четырехлетнего максимума к доллару на предыдущей сессии благодаря смягчению ставок ФРС, в то время как нефть оставалась стабильной после атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы и порты.
Азиатские фондовые индексы возглавляли гонконгские акции, выросшие до четырехлетнего максимума.
Читайте также
Ожидается, что ФРС снизит свою базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 4,00−4,25% после завершения заседания по вопросам монетарной политики позже в течение мирового дня.
Индекс доллара, который отслеживает курс доллара США по отношению к корзине валют других основных торговых партнеров, вырос на 0,1% до 96,723 после падения на 0,7% во вторник до самого низкого уровня с начала июля.
Евро снизился на 0,1% до $1,1855 после того, как во вторник достиг $1,1867, самого высокого уровня с сентября 2021 года. Доллар почти не изменился на уровне 146,43 иены после падения на 0,6% на предыдущей сессии.
Читайте также
По материалам:
Finance.ua
Валюта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems