Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира

Официальный курс доллара в течение 8−12 сентября оставался стабильным, с небольшим общим ослаблением гривны. Колебания были техническими, без признаков резкого тренда. Наиболее заметное укрепление гривны — на 0,3% произошло в среду, но затем курс вернулся в начальный диапазон.

Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько: «Небольшое ослабление гривны на фоне умеренной волатильности».

Официальный курс на прошлой неделе был следующий:

8 сентября — 41,2199 грн/$;

9 сентября — 41,2497 грн/$;

10 сентября — 41,1237 грн/$;

11 сентября — 41,2138 грн/$;

12 сентября — 41,3127 грн/$.

Наличный рынок

В период с 8 по 12 сентября курс в кассах банков колебался в очень узком диапазоне, что свидетельствует об относительной стабильности наличного рынка в течение недели.

В течение понедельника курс был в пределах 40,95 грн/$ - 41,44 грн/$, во вторник немного опустился до 40,89 грн/$ - 41,39 грн/$, в среду незначительно поднялся до 40,95−41,44 грн/$, а в четверг и пятницу 1/1, на 0,5 — 1,5 грн/$.

Общая тенденция недели — небольшое ослабление гривны со сбалансированным спросом и предложением без сильных внешних шоков.

Межбанк

Неделя на межбанке характеризовалась повышенной волатильностью с доминированием давления на гривну в середине недели.

Первый день недели, 8 сентября, на межбанке отметился укреплением гривны на 6 копеек — с 41,18 грн/$ до 41,12 грн/$ при сильном колебании в течение дня — минимальное значение было на уровне 41,035 грн/$, максимальное — 41,29 грн/$.

Во второй день недели 8−12 сентября гривна потеряла в стоимости 9 копеек — с 41,11 грн/$ утром до 41,20 грн/$ в конце дня. Дневные колебания во вторник составили 16 копеек.

Среда началась с 41,17 грн/$, а закончилась на максимальном значении дня 41,2992 грн/$ и с ослаблением гривны на 12 копеек в день.

В четверг гривна потеряла на межбанке 8 копеек — с 41,28 грн/$ до 41,36 грн/$.

Котировки в пятницу начались на отметке 41,37 грн/$, а закончились на дневном укреплении гривны на 15 копеек — 41,22 грн/$.

В течение 8−12 сентября Национальный банк продал почти на 20% меньше валюты, чем неделей ранее — $442,80 млн против $551,30 млн и откупил в течение недели $0,18 млн.

Прогноз на эту неделю

По словам Золотько, наиболее вероятный сценарий на 15−19 сентября — неширокая волатильность вокруг текущих уровней с высокой чувствительностью к ключевым шокам: поступление помощи или массовая продажа валюты экспортерами могут кратковременно укрепить гривну.

«Сохранение учетной ставки регулятором на уровне 15,5% сдерживает инфляционные ожидания; в то же время задержки внешних платежей, проблемы логистики или эскалация рисков способны повлечь за собой ослабление курса», — прогнозирует банкир.

Напомним, в недельном обзоре инвесткомпании ICU было сказано , что в начале сентября Национальный банк удерживал гривну на уровне близком к 41,3 грн/$, а в пятницу даже укрепил ее более чем на 10 копеек. В ближайшей перспективе регулятор, вероятно, будет сохранять курс гривны, близкий к этим значениям, однако позже может допустить его умеренное ослабление.

В Dragon Capital прогнозируют , что до конца 2025 года курс гривны будет находиться в пределах 43−43,5 грн/$, а в 2026-м может вырасти до 45−46 грн/$.

