Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира
Официальный курс доллара в течение 8−12 сентября оставался стабильным, с небольшим общим ослаблением гривны. Колебания были техническими, без признаков резкого тренда. Наиболее заметное укрепление гривны — на 0,3% произошло в среду, но затем курс вернулся в начальный диапазон.
Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько: «Небольшое ослабление гривны на фоне умеренной волатильности».
Официальный курс на прошлой неделе был следующий:
- 8 сентября — 41,2199 грн/$;
- 9 сентября — 41,2497 грн/$;
- 10 сентября — 41,1237 грн/$;
- 11 сентября — 41,2138 грн/$;
- 12 сентября — 41,3127 грн/$.
Наличный рынок
В период с 8 по 12 сентября курс в кассах банков колебался в очень узком диапазоне, что свидетельствует об относительной стабильности наличного рынка в течение недели.
В течение понедельника курс был в пределах 40,95 грн/$ - 41,44 грн/$, во вторник немного опустился до 40,89 грн/$ - 41,39 грн/$, в среду незначительно поднялся до 40,95−41,44 грн/$, а в четверг и пятницу 1/1, на 0,5 — 1,5 грн/$.
Общая тенденция недели — небольшое ослабление гривны со сбалансированным спросом и предложением без сильных внешних шоков.
Межбанк
Неделя на межбанке характеризовалась повышенной волатильностью с доминированием давления на гривну в середине недели.
Первый день недели, 8 сентября, на межбанке отметился укреплением гривны на 6 копеек — с 41,18 грн/$ до 41,12 грн/$ при сильном колебании в течение дня — минимальное значение было на уровне 41,035 грн/$, максимальное — 41,29 грн/$.
Во второй день недели 8−12 сентября гривна потеряла в стоимости 9 копеек — с 41,11 грн/$ утром до 41,20 грн/$ в конце дня. Дневные колебания во вторник составили 16 копеек.
Актуальная информация о курсах валют в Украине 💵
Среда началась с 41,17 грн/$, а закончилась на максимальном значении дня 41,2992 грн/$ и с ослаблением гривны на 12 копеек в день.
В четверг гривна потеряла на межбанке 8 копеек — с 41,28 грн/$ до 41,36 грн/$.
Котировки в пятницу начались на отметке 41,37 грн/$, а закончились на дневном укреплении гривны на 15 копеек — 41,22 грн/$.
В течение 8−12 сентября Национальный банк продал почти на 20% меньше валюты, чем неделей ранее — $442,80 млн против $551,30 млн и откупил в течение недели $0,18 млн.
Прогноз на эту неделю
По словам Золотько, наиболее вероятный сценарий на 15−19 сентября — неширокая волатильность вокруг текущих уровней с высокой чувствительностью к ключевым шокам: поступление помощи или массовая продажа валюты экспортерами могут кратковременно укрепить гривну.
«Сохранение учетной ставки регулятором на уровне 15,5% сдерживает инфляционные ожидания; в то же время задержки внешних платежей, проблемы логистики или эскалация рисков способны повлечь за собой ослабление курса», — прогнозирует банкир.
Напомним, в недельном обзоре инвесткомпании ICU было сказано, что в начале сентября Национальный банк удерживал гривну на уровне близком к 41,3 грн/$, а в пятницу даже укрепил ее более чем на 10 копеек. В ближайшей перспективе регулятор, вероятно, будет сохранять курс гривны, близкий к этим значениям, однако позже может допустить его умеренное ослабление.
В Dragon Capital прогнозируют, что до конца 2025 года курс гривны будет находиться в пределах 43−43,5 грн/$, а в 2026-м может вырасти до 45−46 грн/$.
