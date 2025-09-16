0 800 307 555
Какой прогноз курса доллара и евро на 2025—2026 годы (проект бюджета)

Кабинет министров прогнозирует более умеренную девальвацию гривны в 2025 году. В то же время в следующем году она ускорится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект бюджета на 2026 год (№ 14000).
Средний курс гривны к доллару составит:
  • 42,4 грн/доллар в 2025 году,
  • 45,7 грн/доллар в 2026 году.
Ранее правительство производило расчеты по курсу 43,3 грн/доллар в 2025 году и 44,7 грн/доллар в 2026 году.
Этот курс является расчетным и никоим образом не влияет на валютно-курсовую политику НБУ, устанавливающего курсы по своим принципам.
В приложении «Прогнозный расчет акцизного налога по электрической энергии на 2026 год» прогнозируется, что в 2025 году:
средний курс будет составлять 45,8 грн/евро,
в 2026 году — 49,4 грн/евро.
Напомним, НБУ пока сохраняет доллар США как главную курсообразующую валюту, но изучает переход на евро. Сейчас четкого плана менять базовую валюту нет, и пока что главной остается доллар.
Также отметим, что прожиточный минимум и минимальную зарплату изменили впервые с 2024 года. Они несколько выросли, в 2025 году их не пересматривали:
  • минимальная зарплата — с 8000 грн до 8647 грн (рост на 8%);
  • общий прожиточный минимум — с 2920 грн до 3209 грн (+9,9%);
