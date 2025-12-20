Экономист спрогнозировал, каким будет курс доллара и евро до конца 2025 года Сегодня 08:08 — Валюта

Экономист спрогнозировал, каким будет курс доллара и евро до конца 2025 года

До конца 2025 года стоимость доллара будет держаться на уровне около 42 гривен. Что касается евро, то курс будет зависеть от международной ситуации.

Об этом рассказал экономист Илья Несходовский в эфире «Киев24».

Чего ждать от курса валют до конца года

В ответ на действия Федеральной резервной системы США есть действия Европейского центробанка, и они не будут способствовать ослаблению евро.

«Это (ослабление евро. — Ред.) в целом для европейской экономики невыгодно», — отметил эксперт.

Так что, по его мнению, курс евро будет колебаться на уровне от 49 до 50 гривен.

В отдельных случаях банки могут устанавливать более высокий курс, добавляет Несходовский, но реальные сделки на рынке по евро будут осуществляться по цене не выше 50 гривен.

Банкир Сергей Мамедов отмечает , курс валют перед Новым годом 2026, вероятнее всего, будет колебаться в пределах:

42−43,5 грн за доллар;

49−51,5 грн/евро.

«Такие показатели соответствуют нынешним макроэкономическим условиям и уровню инфляции, который по итогам года не должен превысить умеренных значений», — подчеркнул эксперт. Мамедов подчеркивает, что незначительное повышение возможно, однако сценарий резких валютных шоков маловероятен.

