Сколько будет стоить евро в мире и Украине — мнение эксперта

Курс евро в Украине традиционно рассчитывается через соотношение двух пар — доллара по отношению к гривне на нашем внутреннем рынке и пары евро/доллар на внешних площадках. Пересчет этих соотношений и дает курс евро к гривне.

Об этом пишет финансовый эксперт Алексей Козырев в обзоре.

Как он отмечает, учитывая, что на поведение пары евро/доллар НБУ влиять не может, и при этом пока сохраняет привязку курса гривны к доллару, — все, что может делать НБУ в части котировок евро, так это через интервенции в долларе на межбанке косвенно пытаться максимально сглаживать и колебания курса евро к нацвалюте.

«Пока курс гривны привязан к доллару, Нацбанк сглаживает колебания курса по отношению к нему, а вот курс евро к гривне и отображает все перипетии пары евро/доллар на мировых площадках», — отметил он.

При этом, о чем я уже неоднократно писал ранее, сама жизнь вскоре заставит НБУ переходить от привязки гривны к доллару к привязке гривны к евро, что сделает поведение евровалюты на нашем межбанке еще более значимым для бизнеса и населения.

Причин такого перехода несколько. Основные из них:

1) По данным украинских источников, доля стран Евросоюза в международной торговле Украины уже составляет около 72%. Расчеты по этим операциям идут в евро, а не в долларах.

2) После прихода к власти в США Дональда Трампа практически вся основная финансовая помощь наших международных партнеров приходит в Украину в евро, а доля помощи в долларах быстро сокращается.

В то же время, Нацбанк продолжает проводить интервенции на межбанке для поддержки гривны в долларе. Это ежемесячно происходит в пределах $2,3−3,8 млрд. То есть, удельный вес долларов в ЗВР ежемесячно сокращается, а доля евро за счет поступлений от западных партнеров — растет.

Примечательно, если в начале 2025 года доля евро недотягивала и до 10% общей суммы резервов, то уже на 1 сентября составляла 26,2%. И эта тенденция будет только расти.

В этой ситуации для минимизации валютных рисков Нацбанк будет вынужден ускорить переход от привязки гривны к доллару к гривне к евро. Или, по крайней мере, регулятор начнет проводить интервенции на межбанке не только в долларе, но и евро, что несколько снизит валютные риски.

Из-за глобальных мировых и сугубо украинских изменений — решение ЕЦБ относительно процентных ставок и тренд пары евро/доллар будет больше влиять как на отечественный валютный рынок, так и в целом на все показатели украинской экономики.

Сбережения

Как советует Козырев, учитывая повышенные валютные риски и повышенную неопределенность в октябре-ноябре этого года, я бы рекомендовал гражданам в своих валютных сбережениях соблюдать принцип диверсификации в следующей пропорции: 40% — в долларе, 45% — в евро, 15% — в швейцарском франке.

Если вы не хотите связываться с относительно экзотическими валютами для Украины, а швейцарский франк у нас все же менее распространен — я бы пытался иметь в валютной части своих сбережений пропорцию 40−45% в долларе, и до 55−60% в евро.

Справка Finance.ua:

До конца 2025 года курс гривни будет находиться в пределах 43−43,5 грн/$, а в 2026 может вырасти до 45−46 грн/$. Об этом заявил генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиал. По словам Фиалы, в 2025 году рост ВВП Украины замедлится до 2% или даже ниже. Базовый прогноз на 2026 год составляет 1,5%.

На прошлой неделе Национальный банк удерживал гривну на уровне около 41,3 грн/$, а в пятницу даже укрепил ее более чем на 10 копеек. В ближайшей перспективе регулятор, вероятно, будет сохранять курс гривни, близкий к нынешним значениям, однако позже может допустить его умеренное ослабление.

директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько сообщала, что в начале сентября валютный рынок Украины оставался стабильным. Диапазон курса и незначительные колебания свидетельствуют о контролируемом движении гривны.

