Бизнес спрогнозировал курс доллара в 2026 году — опрос
Средний курс доллара, который закладывает бизнес в своих бюджетах на 2026 год, составляет 46 гривен за доллар. В 2025 году бизнесы ориентировались на 44 грн/$, а в 2024-м — на 41 грн/$.
Таковы результаты опроса Ассоциации «Прогнозы бизнеса на 2026 год», который провела Европейская Бизнес Ассоциация.
Ожидание развития бизнеса
Большинство компаний настроены оптимистично: 55% ожидают положительной динамики в 2026 году (против 53% в прошлом году). В то же время 30% не прогнозируют изменений, а 15% ожидают спад.
Прогнозы по доходам
Растет доля руководителей, рассчитывающих на повышение доходов в гривне — 77% по сравнению с 72% годом ранее:
- падение прогнозируют всего 12%;
- рост до 10% ожидают 30% директоров;
- на 11−20% - 33%;
- свыше 21% - 14%;
- 11% планируют удержать результаты на уровне 2025 года.
В натуральном выражении на рост доходов рассчитывают 60% бизнесов, в долларовом эквиваленте — 55%. Падения ожидают 15% респондентов.
Прогнозы относительно войны
29% компаний закладывают в бизнес-планы предположение, что боевые действия могут завершиться в 2026 году. 19% не ожидают этого, а 52% воздерживаются от прогнозов.
Инвестиции и социальные проекты
Растет доля бизнесов, планирующих крупные инвестиции: 20% компаний готовятся к проектам в среднем на 14 млн долларов (против 16% и 9 млн в 2025 году).
В то же время уменьшается количество инвестиций в социальные инициативы: в 2026 году такие планы имеет 55% компаний со средним уровнем финансирования в 3% от доходов. Для сравнения: в 2025 году этот показатель составлял 59% (6% доходов), в 2024-м — 65%.
Доктор экономических наук Алексей Плотников говорит, что одного факта перемирия недостаточно, чтобы американская валюта начала дешеветь. Объективных оснований для обесценивания доллара не будет. Только в случае выхода на украинский рынок корпораций/правительств, которые смогут создать новые рабочие места и вкладывать деньги в восстановление, можно будет говорить о потенциале для противоположной курсовой динамики.
До конца 2025 года курс, вероятно, останется стабильным на уровне 43,5 грн/$ или даже ниже, рассказала главная экономистка Dragon Capital и участница Наблюдательного совета ЦЭС Елена Билан
