НБУ держит курс стабильным, но впоследствии может его ослабить — ICU

Валюта
102
На прошлой неделе Национальный банк удерживал гривну на уровне около 41,3 грн/$, а в пятницу даже укрепил ее более чем на 10 копеек. В ближайшей перспективе регулятор, вероятно, будет сохранять курс гривны, близкий к нынешним значениям, однако позже может допустить его умеренное ослабление.
Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💵

На валютном рынке дефицит увеличился почти на треть, до $390 млн. Это произошло из-за уменьшения объемов продаж валюты как на межбанке, так и в розничном сегменте. Чтобы удержать ситуацию, НБУ за неделю продал из резервов $551 млн. Это уже четвертая неделя подряд, когда интервенции остаются ниже среднего уровня с начала полномасштабной войны.
С понедельника по четверг официальный курс держался в узком коридоре 41,35−41,37 грн/$, а в пятницу НБУ усилил гривну до 41,22 грн/$. Для этого регулятор продал $120 млн из резервов. Такой уровень официального курса последний раз фиксировали в августе, и он стал максимальным с апреля этого года.
График: ICU
График: ICU

Взгляд ICU

Аналитики ICU считают, что НБУ намеренно держит курс гривны ниже 41,5 грн/$ и даже укрепляет его поближе к максимумам, зафиксированным в апреле.
Дефицит валюты, по их словам, вырос не существенно и частично связан с обновлением ежемесячных лимитов на покупку валюты онлайн для физических лиц.
«Вероятнее всего, НБУ будет сохранять еще некоторое время курс гривны близким к текущим уровням, но впоследствии может перейти к его умеренному ослаблению», — прогнозируют аналитики ICU.
Напомним, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько сообщала, что в начале сентября валютный рынок Украины оставался стабильным. Диапазон курса и незначительные колебания свидетельствуют о контролируемом движении гривны.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Валюта
