В Украине нелегальных обменников больше, чем официальных — Гетманцев

С начала года валютные обменники уплатили 710 млн грн авансовых взносов с налога на прибыль. Это на 186,9 млн грн и 494,2 млн грн больше, чем в 2024 и 2023 годах соответственно. При этом количество нелегальных пунктов обмена валют по-прежнему значительно превышает легальный сектор.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниило Гетманцев.

По его словам, детенизация обменных операций привела к тому, что:

дополнительно бюджет получил 415,2 млн грн в первом полугодии 2025 года налога на прибыль за счет авансовых взносов (против 275,4 млн грн в 2024 году и 237,4 млн грн в 2023);

доход у плательщиков вырос на 36% за два года;

количество убыточных субъектов хозяйствования сократилось на 3 плательщика.

Результаты борьбы с нелегальным рынком

В целом по состоянию на 01.08.2025 в Украине официально зарегистрировано:

3 700 пунктов обмена (+38 с начала года),

59 юридических лиц (+2 новых участника).

«Введение авансовых взносов стало нестандартным, но эффективным решением. Результат очевиден — плательщики, годами избегавшие уплаты, сегодня обеспечивают сотни миллионов гривен стабильных поступлений», — написал Гетманцев.

Читайте также В Киеве до сих пор работает большое количество обменников без лицензии — Гетманцев

Вместе с тем, по его словам, введя справедливую систему налогообложения прибыли легальных обменных пунктов, государство не обеспечило равенство в налогообложении. И количество нелегальных обменников значительно превосходит легальный сектор.

«Поэтому неотложная задача правоохранительных органов — прекращение деятельности нелегальных обменных пунктов и создание предпосылок существования белого рынка валютно-обменных операций», — заявил нардеп.

