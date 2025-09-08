0 800 307 555
В Украине нелегальных обменников больше, чем официальных — Гетманцев

Валюта
45
С начала года валютные обменники уплатили 710 млн грн авансовых взносов с налога на прибыль. Это на 186,9 млн грн и 494,2 млн грн больше, чем в 2024 и 2023 годах соответственно. При этом количество нелегальных пунктов обмена валют по-прежнему значительно превышает легальный сектор.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниило Гетманцев.
По его словам, детенизация обменных операций привела к тому, что:
  • дополнительно бюджет получил 415,2 млн грн в первом полугодии 2025 года налога на прибыль за счет авансовых взносов (против 275,4 млн грн в 2024 году и 237,4 млн грн в 2023);
  • доход у плательщиков вырос на 36% за два года;
  • количество убыточных субъектов хозяйствования сократилось на 3 плательщика.
Результаты борьбы с нелегальным рынком

В целом по состоянию на 01.08.2025 в Украине официально зарегистрировано:
  • 3 700 пунктов обмена (+38 с начала года),
  • 59 юридических лиц (+2 новых участника).
«Введение авансовых взносов стало нестандартным, но эффективным решением. Результат очевиден — плательщики, годами избегавшие уплаты, сегодня обеспечивают сотни миллионов гривен стабильных поступлений», — написал Гетманцев.
Вместе с тем, по его словам, введя справедливую систему налогообложения прибыли легальных обменных пунктов, государство не обеспечило равенство в налогообложении. И количество нелегальных обменников значительно превосходит легальный сектор.
«Поэтому неотложная задача правоохранительных органов — прекращение деятельности нелегальных обменных пунктов и создание предпосылок существования белого рынка валютно-обменных операций», — заявил нардеп.
