Чего ждать от курса на этой неделе — мнение банкира

В начале сентября валютный рынок Украины оставался стабильным. Диапазон курса и незначительные колебания свидетельствуют о контролируемом движении гривны.
Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.
«Узкий диапазон и незначительные колебания — рынок остается стабильным в начале сентября», — рассказала эксперт.
Официальный курс гривны по отношению к доллару США в период 1−5 сентября характеризуется высокой стабильностью и минимальной волатильностью. Средний курс за пять дней составил 41,3554 грн/$, разницы между максимальным и минимальным значением за день — 0,0519 грн, а стандартное отклонение — примерно 0,0194 грн.
Такая узкая динамика указывает на контролируемое движение курса и отсутствие резких шоков на валютном рынке в этот период. Это говорит о сбалансированности спроса и предложениях и умеренных рыночных интервенциях.

Официальный курс первой недели сентября был следующим:

  • 1 сентября — 41,3203 грн/$;
  • 2 сентября — 41,3722 грн/$;
  • 3 сентября — 41,3631 грн/$;
  • 4 сентября — 41,3718 грн/$;
  • 5 сентября — 41,3494 грн/$.

Наличный рынок

Диапазон курса в кассах банков в течение недели был относительно узким и стабильным, без резких скачков; колебания в течение недели лежали около 0,5 грн. В понедельник-среду он колебался в пределах 41,05−41,56 грн/$, в четверг незначительно опустился до 41,05−41,54 грн/$, а в пятницу поднялся — до 41,12−41,57 грн/$.

Межбанк

Межбанк 1−5 сентября прошел волнообразно — первоначальное укрепление гривны в понедельник, значительное внутридневное ослабление во вторник, частичное отвоевывание позиций в середине недели и завершающее заметное укрепление в пятницу. Учитывая открытие недели (41,35 грн/$) и закрытие в пятницу (41,18 грн/$), гривна в целом укрепилась на 17 копеек за неделю.
В первый день недели гривна укрепилась на 7 копеек — с 41,35 грн/$ до 41,28 грн/$, минуя внутридневные колебания между 41,22 грн/$ до 41,40 грн/$.
Второй день недели отметился потерей позиций гривны на 11 копеек в течение дня: вторник стартовал с 41,31 грн/$, а завершил день на максимальных отметках дня — 41,42 грн/$.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💵

В среду и четверг национальная валюта немного отвоевала позиции и укрепилась на 6 копеек — среда началась почти на вечерней отметке вторника — с 41,41 грн/$, а завершилась на 41,35 грн/$, а котировки в четверг были на отметках 41,36 грн/$ и 41,30 грн/$.
В пятницу национальная валюта укрепилась на 14 копеек: с 41,32 грн/$ утром до 41,18 грн/$ в конце дня.
В течение 1−5 сентября Национальный банк продал $551,30 млн, что почти на 4% меньше по сравнению с последней неделей августа и почти столько же, как двумя неделями ранее. Кроме того, НБУ также совершил незначительные покупки — около $0,5 млн.

Прогноз на эту неделю

Рост заинтересованности населения в гривневых инструментах, наращивание срочных депозитов и снижение сальдо интервенций НБУ снижают чистый спрос на валюту и поддерживают гривну, поэтому сценарий сильных колебаний на 8−12 сентября маловероятен.
Официальный курс НБУ на 8 сентября составляет 41,2199 грн/$, что на 14 копеек, или 0,33% ниже среднего значения 1−5 сентября (41,3554).
Сезонные продажи валюты аграриями добавляют предложения и будут дополнительно сдерживать курс.
«В целом начало сентября проходит спокойно — курсовые изменения в пределах ожиданий и без системных рисков. высока вероятность низкой волатильности, а ожидаемые колебания — в пределах примерно плюс-минус 0,1% - 0,5% в неделю — при базовом сценарии. Однако в случае внезапного крупного импортного платежа или задержки международной помощи возможно временное ослабление гривны, на которое НБУ имеет инструменты реагирования», — прогнозирует Золотько.
👉 Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин».
По материалам:
Finance.ua
