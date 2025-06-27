В Киеве до сих пор работает большое количество обменников без лицензии — Гетманцев Сегодня 17:21 — Валюта

В Киеве до сих пор работает большое количество обменников без лицензии — Гетманцев

В первом квартале 2025 года обменные пункты задекларировали 240,7 млн грн авансовых взносов по налогу на прибыль. Это на 26,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года (190,6 млн грн).

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

За январь-май 2025 года налогоплательщики перечислили в бюджет 429,5 млн грн авансовых взносов. Это на 102,1 млн грн больше, чем в прошлом году за тот же период. Из этой суммы 73,2 млн грн поступило именно от юридических лиц, у которых есть обменные пункты.

По состоянию на 1 июня в Реестре обменников 3701 пункт. Они принадлежат 57 компаниям.

В то же время, как отмечает Гетманцев, в обращении остается большое количество нелегальных обменников. Через них и далее можно «анонимно и без налогов» обменивать деньги или переводить деньги.

Читайте также НБУ зафиксировал уменьшение количества жалоб на работу нелегальных обменников: что говорит Гетманцев

«В качестве эксперимента попросил помощников проверить пункты на улице Саксаганского в Киеве. Среди двух десятков очень заметных обменников с рекламными вывесками лишь несколько официальных. Правоохранители активно их не замечают. Интересно, до какого момента? Пока это не станет влиять на гривну и платежный баланс, или дольше?», — прокомментировал нардеп.

Напомним, в конце 2024 года в Украине работали 3735 официальных пунктов обмена валют, из которых 618 принадлежали банкам, а остальные 3117 — финансовым компаниям, не являющимся банками. В прошлом году обменники уплатили в бюджет 788 миллионов гривен авансового взноса по налогу на прибыль. По данным ГНС, по сравнению с 2023 годом, когда поступления составляли 382,5 миллиона гривен, сумма выросла более чем вдвое.

Какие налоги платят обменники

В 2022 году Верховная Рада приняла закон, которым ввела обязанность по уплате фиксированной суммы авансового взноса по налогу на прибыль предприятий за каждый пункт обмена валют. Изменения вступили в силу с 1 января 2023 года.

Размер ежемесячного авансового взноса зависит от расположения обменного пункта.

В Киеве владельцы платят 700 евро за каждый пункт обмена. В населенных пунктах с населением более 50 тысяч человек ставка составляет 600 евро. Для обменников в населенных пунктах поменьше и ​​за пределами населенных пунктов установлен взнос в размере 200 евро.

Национальный банк Украины ведет специальный реестр пунктов обмена иностранной валюты. Без внесения в этот реестр деятельность обменников запрещена. НБУ ежемесячно обновляет реестр и передает актуальные данные в налоговую службу.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.