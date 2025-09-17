Сколько будут стоить 100 долларов в Украине: прогноз до 21 сентября Сегодня 09:03 — Валюта

Сколько будут стоить 100 долларов в Украине: прогноз до 21 сентября

На валютном рынке Украины до 21 сентября внимание будет приковано к курсу евро, а вот курс доллара будет относительно спокоен. При этом не следует ожидать существенных последствий возможных колебаний валюты.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что общая экономическая ситуация позволяет рассчитывать на более крепкую гривну, а значит, давление на валютный рынок спадет.

По его мнению, курс доллара в Украине с 15 по 21 сентября будет находиться в пределах 41,15 — 41,6 гривны на межбанке и 41,15 — 41,50 гривны на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнах в Украине до 21 сентября будут стоить 4115 — 4150 грн, а 1000 долларов в гривнах обойдутся в 41150 — 41500 грн.

Что касается евро, то банкир ожидает, что европейская валюта до 21 сентября будет находиться в пределах 47,5 — 49 гривен на межбанке и 47,5 — 49 грн на наличном рынке.

Таким образом, 100 евро в гривнах в Украине в этот период будут стоить 4750 — 4900 грн, а 1000 евро в гривнах обойдутся украинцам в 47500 — 49000 грн.

Напомним, согласно проекту бюджета на 2026 год, в этом году Кабмин прогнозирует ускорение девальвации гривны.

доллару составит: Ожидается, что средний курс гривны составит:

42,4 грн/доллар в 2025 году,

45,7 грн/доллар в 2026 году.

Что касается евро, то здесь показатели следующие:

45,8 грн/евро в 2025 году,

49,4 грн/евро в 2026 году.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.