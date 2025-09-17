Иностранные инвесторы массово страхуют риски от падения доллара Сегодня 19:33 — Валюта

Иностранные инвесторы в американские активы массово страхуют свои вклады от колебаний доллара — признак растущего беспокойства влиянием экономической политики Дональда Трампа на мировую резервную валюту.

Об этом сообщает агентство Financial Times.

По данным Deutsche Bank, хеджированные инвестиции в облигации и акции США впервые за четыре года превысили не захеджированные после резкого роста со времени избрания Трампа в ноябре прошлого года.

«Иностранцы снова покупают американские активы, но не хотят рисковать вместе с долларом», — сказал стратег Deutsche Bank Джордж Саравелос, добавив, что инвесторы «снимают долларовую экспозицию беспрецедентными темпами».

Это поведение объясняет парадокс американских рынков после резкого падения, вызванного апрельскими таможенными объявлениями Трампа: как индексы Уолл-стрит смогли резко восстановиться без роста доллара.

Около 80% из примерно 7 млрд долларов, которые за последние три месяца поступили в зарегистрированные за рубежом американские биржевые фонды (ETF), были инвестированы на хеджированной основе. В начале года эта доля составила около 20%.

Хеджирование позволяет инвесторам извлекать прибыль только от изменения цены актива без влияния колебаний между долларом и родной валютой, хотя за это приходится платить.

Аналитики отмечают, что рост объемов хеджирования способствовал нынешнему падению доллара более чем на 10% относительно корзины основных валют, включая евро и фунт. Во вторник курс евро поднялся выше $1,18 — это максимум за четыре года.

Фондовые менеджеры добавляют, что клиенты хотят сохранить часть американских акций на фоне бума ИИ, но не желают нести валютный риск.

Старший мультиактивный стратег Pictet Asset Management Арун Сай сообщил, что швейцарская компания увеличила хеджирование доллара в портфеле американских акций, делая ставку на «мировой медвежий рынок доллара».

Економічна Правда По материалам:

