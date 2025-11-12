Украина накопила газ на зиму, но планирует дополнительные закупки — Минэнерго Сегодня 06:37 — Энергетика

Украина накопила 13,2 млрд кубометров природного газа в подземных хранилищах, что обеспечивает стабильную работу энергосистемы. В то же время государство планирует закупить дополнительные объемы на период отопительного сезона.

Об этом заявил заместитель главы Минэнерго Николай Колесник на пресс-конференции, передает Эспрессо.

Выполнен план накопления газа

«Мы достигли запланированного уровня накопления природного газа в подземных хранилищах — 13,2 млрд кубометров, фактически даже 13,3. Этого достаточно для некоторых режимов работы», — сказал Колесник.

Чиновник напомнил, что с октября оккупанты совершили 7 атак по комплексу, поэтому государство планирует дозакупить дополнительный объем газа, который будет поставляться в течение отопительного сезона. Это должно помочь удерживать режимы работы газотранспортной системы и других инфраструктурных объектов распределения.

Диверсификация маршрутов поставок

Украина активно работает над диверсификацией источников импорта газа. В частности, развивается так называемый «вертикальный коридор» через трансбалканский газопровод. Недавно в Греции была достигнута договоренность о 50-процентном дисконте по тарифу транспортировки.

Колесник подчеркнул, что у Украины есть гарантированная пропускная способность на всех межгосударственных пересечениях. «Это гарантия того, что даже в случае дальнейших атак мы сможем получить газ с разных направлений», — пояснил он.

В то же время Колесник заявил, что единственной комплексной защитой объектов энергетики, учитывая их масштабность, является только противовоздушная оборона.

«Только это может защитить нас от атак, когда, к примеру, врагом было выпущено 45 ракет, 32 из которых, к сожалению, достигают цели», — сказал замглавы Минэнерго.

