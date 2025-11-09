Мировое потребление электроэнергии вырастет почти на треть до 2035 года — прогноз Вчера 05:13 — Энергетика

Мировое потребление электроэнергии вырастет почти на треть до 2035 года — прогноз

Глобальный спрос на электроэнергию в течение следующего десятилетия вырастет примерно на 30% из-за активного распространения электромобилей, развития дата-центров и роста потребностей в отоплении и охлаждении зданий.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет аналитической компании Rystad Energy.

Почему вырастет потребление электроэнергии

По данным Rystad Energy, основными двигателями роста потребления остаются промышленные отрасли, в частности производство стали и железа, которые уже способствовали удвоению использования электроэнергии за последние два десятилетия.

В то же время дата-центры, активно развивающиеся на фоне стремительного роста искусственного интеллекта и цифровых услуг, станут заметным, но пока не доминирующим фактором — их доля в глобальном энергопотреблении вырастет с 1,5% в 2024 году до 3,5% в 2035-м.

«Мировая энергосистема переживает беспрецедентную трансформацию. Уже к концу 2025 года возобновляемые источники пересекут отметку в 50% установленных мощностей, что когда-то казалось недосягаемым даже спустя несколько десятилетий», — отмечают в Rystad Energy.

Аналитики Rystad Energy прогнозируют, что возобновляемая энергетика, особенно солнечная, станет ключевым источником для покрытия растущего спроса.

Если в настоящее время доля «зеленой» генерации составляет 34%, то к 2035 году она может увеличиться до 55%, а остальное обеспечит атомная энергетика и ископаемое топливо.

