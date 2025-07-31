Понад 3 мільйони українців виїхали з країни й не повернулися з початку війни — Finance.ua
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Понад 3 мільйони українців виїхали з країни й не повернулися з початку війни

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Понад 3 мільйони українців виїхали з країни й не повернулися з початку війни
Понад 3 мільйони українців виїхали з країни й не повернулися з початку війни
Близько 3 млн українців виїхали та не повернулись від початку повномасштабної війни.
Про це повідомляє Опендатабот.
Зазначається, що Державна прикордонна служба зафіксувала понад 16,4 млн перетинів кордону (загалом виїздів та повернень) за перше півріччя 2025 року. 85% або 14,08 млн перетинів кордону припадає на українців.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
«250 тисяч громадян, що перетнули кордон цьогоріч, не повернулись назад до України. Це на 4% більше, ніж за той самий період торік», — сказано в повідомленні.
Ідеться про офіційні перетини державного кордону. «Випадки „перепливання Тиси“ або ж виїзду через тимчасово окуповані території достовірно відслідкувати неможливо», — додали аналітики.
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7,17 млн громадян виїхали з України з січня по червень, а повернулись — 6,92 млн.
«Таким чином, цьогоріч країну покинуло на 250 тисяч осіб більше, ніж повернулося. Втім, це у 1,6 раза менше, ніж за аналогічний період торік: тоді різниця складала 404 тисячі. Загалом від початку повномасштабної виїхало та не повернулось понад 3 мільйони громадян», — свідчить аналітика Опендатабот.
У середньому, щомісяця українці перетинають кордон 2,35 млн разів. Найменше — у лютому (1,78 млн), найбільше — у червні (3,13 млн). Червень, липень та серпень традиційно є піковими місяцями: саме на цей період припадає третина всіх річних перетинів кордону.
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Нагадаємо, в дослідженні, проведеному ГО EasyBusines та Центром економічного відновлення (ЦЕВ) сказано, що неповернення вимушених мігрантів на Батьківщину коштуватиме Україні $113 млрд недоотриманого ВВП за 10 років (у цінах 2021 року).
Навіть якщо більшість мігрантів повернуться, аби зростати з темпом 7% на рік, до 2032 року Україні потрібно залучити від 3,1 до 4,5 млн осіб робочої сили.
Гендиректор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто раніше заявляв, що більшість українських біженців не планують повертатися в Україну після війни, зокрема через негативне ставлення в соціальних мережах та невизначеність ситуації вдома. Лише третина з мільйонів біженців мають намір повернутися.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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