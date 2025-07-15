За кордоном будуватимуть мережі центрів єдності українців, що сприятимуть їх поверненню — Finance.ua

За кордоном будуватимуть мережі центрів єдності українців, що сприятимуть їх поверненню Сьогодні 07:08 — Казна та Політика

Кабмін на своєму засіданні 14 липня погодив пропозицію Міністерства національної єдності стосовно реалізації протягом 2 років експериментального проекту щодо розбудови мережі єдності українців за кордоном.

Так, затверджено Порядок реалізації експериментального проекту щодо розбудови мережі єдності українців за кордоном та Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення виконання завдань і заходів із підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну.

Передбачено, що експериментальний проект реалізується шляхом:

розбудови мережі єдності;

забезпечення функціонування центрів єдності;

стимулювання українців за кордоном до їх повернення в Україну;

інформування українців за кордоном про соціальні, професійні та інші можливості в Україні з метою стимулювання їх повернення в Україну;

сприяння зайнятості українців за кордоном з метою їх працевлаштування для подальшого повернення в Україну;

протидії поширенню дезінформації, що шкодить національній єдності України;

створення, адміністрування та забезпечення роботи інформаційно-комунікаційних систем для забезпечення функціонування мережі єдності.

Також Кабмін вніс відповідні зміни до порядку публічних закупівель на період воєнного стану.

Нагадаємо, що віце-прем'єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов під час виступу на Міжнародній конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2025) повідомив, що досягнуто домовленості про відкриття Центру єдності в Італійській Республіці.

«Ці простори, окрім загальної підтримки, сприятимуть підвищенню кваліфікації українців, створюючи для них додаткові можливості».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.