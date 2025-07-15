За кордоном будуватимуть мережі центрів єдності українців, що сприятимуть їх поверненню — Finance.ua
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За кордоном будуватимуть мережі центрів єдності українців, що сприятимуть їх поверненню

Казна та Політика
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Кабмін на своєму засіданні 14 липня погодив пропозицію Міністерства національної єдності стосовно реалізації протягом 2 років експериментального проекту щодо розбудови мережі єдності українців за кордоном.
Так, затверджено Порядок реалізації експериментального проекту щодо розбудови мережі єдності українців за кордоном та Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення виконання завдань і заходів із підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну.
Передбачено, що експериментальний проект реалізується шляхом:
  • розбудови мережі єдності;
  • забезпечення функціонування центрів єдності;
  • стимулювання українців за кордоном до їх повернення в Україну;
  • інформування українців за кордоном про соціальні, професійні та інші можливості в Україні з метою стимулювання їх повернення в Україну;
  • сприяння зайнятості українців за кордоном з метою їх працевлаштування для подальшого повернення в Україну;
  • протидії поширенню дезінформації, що шкодить національній єдності України;
  • створення, адміністрування та забезпечення роботи інформаційно-комунікаційних систем для забезпечення функціонування мережі єдності.
Також Кабмін вніс відповідні зміни до порядку публічних закупівель на період воєнного стану.
Нагадаємо, що віце-прем'єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов під час виступу на Міжнародній конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2025) повідомив, що досягнуто домовленості про відкриття Центру єдності в Італійській Республіці.
«Ці простори, окрім загальної підтримки, сприятимуть підвищенню кваліфікації українців, створюючи для них додаткові можливості».
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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