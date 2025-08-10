Как выписать бывшего члена семьи из квартиры: юрист сообщила нюансы — Finance.ua

Как выписать бывшего члена семьи из квартиры: юрист сообщила нюансы Сегодня 19:34 — Личные финансы

Как выписать бывшего члена семьи из квартиры: юрист сообщила нюансы

проживают вместе с ним, ведут совместное хозяйство и связаны родственными или супружескими отношениями. Согласно Гражданскому кодексу Украины , членами семьи собственника жилья считаются люди, которые

Однако после развода или прекращения совместного проживания человек может утратить этот статус. К примеру, если бывший супруг больше не проживает в квартире и не участвует в ее содержании, он признается бывшим членом семьи.

О такой ситуации дала объяснение адвокат Ирэна Найда.

«Достаточно распространена ситуация, когда супруги проживали в квартире, которая принадлежит одному из них на праве частной собственности, а после развода возникает вопрос выселения и снятия с регистрации места жительства человека, которому это жилье не принадлежит», — объясняет адвокат Ирэна Найда.

Это определение является ключевым для начала процедуры выселения или снятия с регистрации, ведь именно потеря статуса члена семьи дает правовые основания для дальнейших действий.

в квартире более 6 месяцев без уважительных причин или не участвует в оплате жилищно-коммунальных услуг, владелец имеет право инициировать его снятие с регистрации. Процедура выселения или снятия с регистрации в Украине регулируется Законом Украины « О свободе передвижения и свободном выборе места жительства ». Если человек не проживаетвладелец имеет право инициировать его снятие с регистрации.

Что сделать

Для этого можно обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или воспользоваться порталом «Дія» для подачи заявления о снятии с регистрации. Однако если человек не соглашается добровольно выписаться, нужно обращение в суд.

Судебное разбирательство обязательно для принудительного выселения, ведь только суд может признать человека утратившим право пользования жильем.

Судебное разбирательство

Суд анализирует доказательства, подтверждающие, что человек больше не является членом семьи собственника. Это может быть отсутствие оплаты коммунальных услуг, свидетельство о прекращении общего быта или факт проживания человека по другому адресу. Суд также учитывает интересы несовершеннолетних детей, если они привлечены к делу.

Получение решения суда

Если иск удовлетворен, суд выдает решение, согласно которому человек теряет право на проживание в квартире. На основании этого решения можно обратиться в исполнительную службу для принудительного выселения, если человек не исполняет решение добровольно.

Сроки

После получения положительного судебного решения человеку предоставляется срок для добровольного выезда — обычно это 7−10 дней. Если этого не происходит, исполнитель открывает производство.

Процедура предусматривает:

официальное предупреждение;

штраф за неисполнение решения;

принудительное выселение.

В общем, процедура может занять от 10 до 20 дней после открытия исполнительного производства. Окончательный срок зависит от конкретного судебного решения.

Ситуация усугубляется, если бывший член семьи продолжает проживать в квартире и отказывается ее покинуть. В таких случаях собственник вправе обратиться в суд с иском об устранении препятствий в пользовании имуществом.

Если есть дети

Если в деле задействованы несовершеннолетние дети, суд учитывает их интересы. Например, если бывший член семьи является одним из родителей ребенка, проживающего в квартире, выселение может быть усложнено.

Суд может потребовать дополнительных доказательств того, что выселение не нарушит права ребенка. В таких случаях владельцу следует привлечь квалифицированного адвоката, чтобы правильно сформулировать иск и собрать необходимые доказательства.

