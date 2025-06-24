Множественное гражданство: что говорят юристы о законопроекте — Finance.ua

Множественное гражданство: что говорят юристы о законопроекте Сегодня 08:30 — Казна и Политика

Множественное гражданство: что говорят юристы о законопроекте

Верховная Рада 18 июня 2025 года приняла законопроект № 11469, который впервые предоставляет правовое признание множественного гражданства для граждан Украины. Закон разрешает украинцам, проживающим за границей или имеющим иностранное гражданство, сохранять украинское гражданство, даже если они получили другое.

Закон предусматривает, что украинцы могут иметь гражданство других государств, кроме случаев, предусмотренных в специальных исключениях. Более всего эта норма ориентирована на украинскую диаспору в странах ЕС, США, Канаде, Австралии и других демократических странах.

Пока нет закрытого перечня «разрешенных» государств, но на практике правительство ориентируется на государства, которые:

поддерживают территориальную целостность Украины;

не являются враждебными или санкционными режимами.

Закон прямо запрещает украинским гражданам обретать гражданство государства-агрессора (россии) и других стран, которые:

совершают вооруженную агрессию против Украины;

не признают территориальную целостность Украины;

признаны такими, что создают угрозу национальной безопасности.

Также лица, у которых уже есть такое гражданство, не могут получить украинское гражданство.

Подавляющее большинство юристов сходятся во мнении, что закон крайне противоречив и содержит ряд рисков и несоответствий Конституции.

Статья четвертая Конституции прямо указывает, что в Украине существует единственное гражданство. Хотя закон не отменяет этот принцип, он скорее признает наличие другого гражданства как факт, не меняя внутренней концепции гражданства.

То есть даже если у украинца есть другое гражданство, государство рассматривает его исключительно как гражданина Украины — к нему применяются все права и обязанности в соответствии с украинским законодательством.

Однако очевидно несоответствие закона нормам Конституции, что недопустимо. Это создает конституционный конфликт, который, вероятнее всего, будет предметом будущих разбирательств Конституционного Суда.

Кроме того, если государство рассматривает гражданина Украины, имеющего гражданство другой страны, исключительно как гражданина Украины, то возникает логичный вопрос: а зачем тогда вообще закон, допускающий множественное гражданство?

В общем же, нужно подождать, подпишет ли новый закон президент Украины, ведь именно его подпись делает любой закон действующим.

Как новый закон меняет правила для людей, которые распоряжаются денежными и материальными активами, рассказываем в статье по ссылке:

Напомним, Зеленский убежден , что множественное гражданство будет способствовать возвращению украинцев. «Думаю, он очень важен, чтобы люди, которые выехали во время войны или даже до этого, вернулись», — заявлял ранее глава государства.

Закон о множественном гражданстве, принятый Верховной Радой, должен урегулировать отношения с находящимися за рубежом украинцами, пояснил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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