Аренда земли: что обязательно нужно проверить — Finance.ua
Аренда земли: что обязательно нужно проверить

Аренда земли: что обязательно нужно проверить
Аренда земли: что обязательно нужно проверить
Чтобы избежать неприятных сюрпризов, важно провести тщательную проверку земельного участка для аренды еще до подписания договора.
Об этом пишет agronews.ua.
ТОП-5 ключевых шагов:

  • Проверьте документы владельца
Прежде всего убедитесь, что вы имеете дело с реальным владельцем. Попросите выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество или другие документы, подтверждающие право собственности.
Также вы можете самостоятельно взять информацию из ГРВП через «Дія», которая покажет, нет ли на участке арестов, ипотек или других обременений. Также обратите внимание на паспорт и идентификационный код арендодателя.
  • Узнайте о целевом назначении земли
Целевое назначение — это, пожалуй, самый важный пункт. Информацию о нем можно найти в выписке из Государственного земельного кадастра. Если вы планируете выращивать сельскохозяйственные культуры, а участок предназначен для жилищного строительства, это может стать серьезной проблемой. Использование земли не по целевому назначению запрещено.
  • Проверьте кадастровый номер
Каждый земельный участок имеет уникальный кадастровый номер. Он позволит вам найти его на Публичной кадастровой карте Украины. Там вы сможете убедиться, что границы участка соответствуют тем, которые показывает вам владелец, а также проверить его площадь.
  • Осмотрите участок лично
Не полагайтесь только на документы. Обязательно посетите участок лично. Обратите внимание на:
  1. Состояние грунта: подходит ли он для ваших нужд.
  2. Инфраструктуру: есть ли рядом дороги, коммуникации, источники воды.
  3. Границы участка: совпадают ли они с информацией на кадастровой карте.
  4. Личный осмотр поможет оценить все риски и возможности.
  • Проверьте историю участка
Иногда бывает полезно узнать, кто еще арендовал этот участок. Попытайтесь спросить об этом у местных. Это может открыть информацию о возможных конфликтах с соседями, проблемах с коммуникациями или других скрытых нюансах, о которых владелец может не упомянуть.
С момента открытия рынка земли в 2021 году земля в Украине подорожала с 39 тыс. грн/га до 46 тыс. грн/га в 2024 году, в последующие годы ее стоимость может вырасти примерно на 20%.
По материалам:
Finance.ua

