Сколько стоила сельскохозяйственная земля в Европе — данные Евростата (инфографика) — Finance.ua
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Сколько стоила сельскохозяйственная земля в Европе — данные Евростата (инфографика)

Личные финансы
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Сколько стоила сельскохозяйственная земля в Европе — данные Евростата (инфографика)
Сколько стоила сельскохозяйственная земля в Европе — данные Евростата (инфографика)
По данным Евростата, в 2023 году средняя цена 1 га пашни в ЕС составляла 11 791 евро, тогда как средняя годовая цена аренды пашни и/или постоянных пастбищ составила 173 евро за гектар.
Эта информация следует из данных о ценах и арендной плате сельскохозяйственной земли, опубликованных Евростатом.
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Цены на пахотную землю

Среди 22 стран ЕС, исходя из доступных данных, самая высокая средняя цена за 1 га пашни была зафиксирована на Мальте — 283 039 евро за гектар. Следующая высокая средняя цена была в Нидерландах — 91 154 евро за гектар, а затем в Люксембурге — 42 540 евро за гектар.
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Самые низкие средние цены были зафиксированы в Хорватии (4491 евро за гектар), Латвии (4591 евро) и Словакии (5189 евро).
Сколько стоила сельскохозяйственная земля в Европе — данные Евростата (инфографика)
Были значительные региональные колебания цен на землю в ЕС.
Самая высокая средняя цена за 1 га пашни была зафиксирована в Вене в Австрии (189 000 евро), далее следуют Флеволанд в Нидерландах (178 093 евро) и Канарские острова в Испании (148 247 евро).
Самые низкие цены были зафиксированы в шведских регионах Övre Norrland (1951 евро за гектар) и Mellersta Norrland (2378 евро), а также во французском регионе Франш-Конте (2580 евро).
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Самые низкие цены на аренду в Словакии

Среди 21 страны ЕС, по которым есть данные, самая высокая средняя годовая цена аренды пашни или постоянных пастбищ была зафиксирована в Нидерландах — 914 евро за гектар. Самые низкие цены на аренду земли были в Словакии (67 евро за гектар).
Сколько стоила сельскохозяйственная земля в Европе — данные Евростата (инфографика)
Среди регионов ЕС аренда 1 га сельскохозяйственной земли в 2023 году была самой дорогой в нидерландском регионе Флеволанд (1787 евро за гектар), Канарских островах в Испании (1164 евро) и Северном Брабанте (1111 евро) в Нидерландах.
В шведских регионах Övre Norrland и Mellersta Norrland была самая низкая арендная плата за землю (24 евро за гектар в 2022 году), за которыми следовали Стредне Словенско (40 евро за гектар) и Висходне Словенско (43 евро за гектар) в Словакии.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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