Курс гривны в 2025 году: Dragon Capital обновила валютный прогноз на конец года — Finance.ua

Курс гривны в 2025 году: Dragon Capital обновила валютный прогноз на конец года Сегодня 16:01 — Валюта

Курс гривны в 2025 году: Dragon Capital обновила валютный прогноз на конец года

Аналитики инвесткомпании Dragon Capital обновили валютный прогноз, снизив ожидаемый курс гривны к концу 2025 года до 44 грн/долл. вместо предыдущих 45 грн/долл.

Об этом свидетельствует информация в обновленном макропрогнозе компании на 2025 год.

Отмечается, что в первом квартале 2025 года Национальный банк Украины разрешил укрепление гривны к доллару США на 1,4% — до 41,5 грн/долл., прервав период постепенной контролируемой девальвации. Как пояснили в НБУ, такое решение стало ответом на высокую инфляцию, большие объемы внешнего финансирования, глобальное ослабление доллара США, а также сезонное снижение спроса на иностранную валюту.

Учитывая это, аналитики Dragon Capital пересмотрели свой валютный прогноз. В компании ожидают, что уже во втором полугодии НБУ вернется к постепенному ослаблению гривны, когда инфляционное давление начнет снижаться. В то же время из-за роста объемов внешней финансовой помощи эксперты повысили прогноз международных резервов НБУ до $59 млрд (ранее — $41 млрд) и снизили ожидаемый курс на конец года до 44 грн/долл. США (ранее — 45 грн/долл.).

В Dragon Capital отмечают, что достижение устойчивого прекращения огня замедлит девальвацию гривны во втором полугодии.

В то же время, аналитики считают, что ключевыми факторами курсовой динамики в дальнейшем останутся объемы международной помощи и частного капитала, поскольку торговый дефицит будет оставаться значительным из-за структурных изменений в экономике.

Таблица: Dragon Capital

Напомним, 10 мая Национальный банк смягчил валютные ограничения и приступил к реализации стимулирующей валютной либерализации. Целью либерализации является содействие притоку дополнительного капитала в экономику Украины.

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