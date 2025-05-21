НБУ відкладає поступове ослаблення курсу гривні на кінець року — аналітики Сьогодні 16:01 — Валюта

НБУ відкладає поступове ослаблення курсу гривні на кінець року — аналітики

Національний банк України збалансовує ринок для збереження міцної гривні.

Про це йдеться у щотижневому аналітичному огляді інвесткомпанії ICU.

«Минулого тижня НБУ знову збільшив інтервенції, але зберіг курс гривні міцнішим, ніж 41.5 грн/$», — сказано в огляді.

Аналітики зазначають, що дефіцит валюти на ринку залишається великим. Минулого тижня чиста купівля валюти за чотири робочі дні склала $326 млн — це практично рівень попереднього тижня. Водночас НБУ продав за тиждень з резервів $755 млн, збільшивши інтервенції на 21%.

Весь тиждень НБУ зберігав офіційний курс достатньо міцним і навіть незначно посилив гривню до 41.5 грн/$ за підсумками тижня. Готівковий курс також залишався відносно стабільним на рівні 41.2−41.7 грн/$ у системно важливих банках.

Графік: ICU

«З огляду на різке зростання інтервенцій минулого тижня, НБУ прагне забезпечувати достатню, а може й надмірну пропозицію валюти на ринку, щоб зберігати гривню міцною. На нашу думку, НБУ продовжуватиме політику міцної гривні у найближчі місяці, відкладаючи поступове й незначне ослаблення курсу гривні на кінець року, як і торік», — прогнозують аналітики ICU.

Довідка Finance.ua:

аналітики інвесткомпанії Dragon Capital оновили валютний прогноз, знизивши очікуваний курс гривні на кінець 2025 року до 44 грн/дол. замість попередніх 45 грн/дол.;

Міжнародний валютний фонд покращив прогноз курсу долара до гривні до 2030 року. Долар коштуватиме 50 гривень лише у 2029 році;



на думку економіста Олега Пендзина, Нацбанк буде свідомо тримати трохи менший курс. Він вважає, що середньорічний буде приблизно 43−44 грн, а до кінця року може зрости до 46−46,5 грн.



InvestMarket від «Мінфін». 📢 Знаходьте найвигідніші інвестиційні пропозиції в одному сервісі — на

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.