ЕС и Украина договорились о новых правилах свободной торговли — Finance.ua

ЕС и Украина договорились о новых правилах свободной торговли Сегодня 12:34 — Казна и Политика

ЕС и Украина договорились о новых правилах свободной торговли

Европейская комиссия завершила переговоры с Украиной по пересмотру условий углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (ПВЗСТ). Новая договоренность заработает после завершения действия автономных торговых мер, действовавших до 5 июня 2025 года.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович во время общения с журналистами в Брюсселе 30 июня.

Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по пересмотру положений о либерализации торговли в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

«Мы рады сообщить, что комиссия и Украина достигли принципиальной договоренности о пересмотре нашего двустороннего углубленного и всеобъемлющего соглашения о свободной торговле после завершения процесса консультаций в соответствии со статьей 29. Это соглашение открывает новую главу в торговых отношениях между Украиной и ЕС», — заявил Шефчович.

Что предусматривает новое соглашение

Соглашение устанавливает долгосрочные предполагаемые и взаимовыгодные рамки, которые принесут пользу экспортерам, бизнесу и фермерам с обеих сторон и укрепит путь Украины к членству в ЕС.

Документ содержит норму, согласно которой Украина обязана постепенно приблизить свои стандарты сельскохозяйственного производства к стандартам ЕС к 2028 году в соответствии с целями вступления в ЕС.

Напомним, ранее в Еврокомиссии сообщали, что 6 июня на смену «торговому безвизу» с Украиной вступят в силу переходные меры, которые вернут украинских экспортеров в тарифные квоты в рамках существующей зоны свободной торговли Украины с ЕС, с некоторыми преференциями.

Переходные меры будут действовать, пока Украина и ЕС не завершат переговоры по внесению изменений в существующую углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли Украины с ЕС, новая редакция которой будет содержать долгосрочные условия для украинских экспортеров в ЕС, включая элементы дальнейшей либерализации торговли.

Європейська правда По материалам:

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