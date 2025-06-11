Промышленность и торговля из-за войны получили $17,5 млрд убытков: что делать пострадавшему бизнесу — Finance.ua

Промышленность и торговля из-за войны получили $17,5 млрд убытков: что делать пострадавшему бизнесу Сегодня 14:03 — Личные финансы

Промышленность и торговля из-за войны получили $17,5 млрд убытков: что делать пострадавшему бизнесу

Прямой ущерб сектору промышленности и торговли с начала полномасштабного вторжения составил $17,5 млрд.

Об этом свидетельствуют данные RDNA4.

Часть ущерба, причиненного бизнесу, в отчете RDNA4 учитывается в секторах энергетики ($20,5 млрд) и сельского хозяйства ($11,2 млрд)

Среди ущерба сельскому хозяйству 58% пришлось на машины и оборудование, 17% - на помещения, еще 17% - на сырье и продукцию.

Распределение прямого ущерба в секторе промышленности и торговли:

84% - промышленность, 16% - торговля;

55% - крупные и средние предприятия, 45% - малые;

80% - частные, 20% - государственные.

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Что делать пострадавшему бизнесу

1. Подготовка

Оформление и хранение в безопасном месте документов о праве собственности на имущество и землю, учредительных и бухгалтерских документов предприятия, аудиторских заключений.

Сохранение технических паспортов БТИ на здания, разрешения на реконструкцию, другие документы БТИ.

Заблаговременное фото и видеофиксация состояния имущества к моменту нанесения ущерба.

2. Фиксация ущерба

Получение от ГСЧС Акта о пожаре, обследовании, разминировании и т. д.

Получение от полиции выписки из единого реестра досудебных расследований.

Получение от органов местного самоуправления акта комиссионного обследования зданий, сооружений, поврежденных в результате вооруженной агрессии рф.

Самостоятельное составление акта обследования состояния имущества комиссией из представителей предприятия.

Фиксация свидетельских показаний и их нотариальное заверение.

Размещение информации о Фактах нанесения ущерба и доказательств на ресурсах как warcrimes.gov.ua или «Дія».

3. Оценка ущерба

Избрание одного или нескольких видов оценки поврежденного имущества (аналитическая, стандартизированная, независимая оценка ущерба или судебная экспертиза).

Обращение с пакетом документов, полученных на этапах 1−2, а также документами, подтверждающими причиненный ущерб.

Советы для бизнеса

Разграничить требования относительно прямого ущерба и упущенной выгоды во избежание возражений об обоснованности иска.

Обращаться также в суды иностранных юрисдикций, определяя ответчиком российские госучреждения или компании с активами в этих странах.

Исследовать доступные программы международной поддержки.

Ключевые рекомендации

1. Ответственное отношение бизнеса к военным рискам:

превенция рисков (диверсификация бизнеса, усиление физической сохранности);

тренинги для персонала на случай форс-мажорных ситуаций;

страхование от военных рисков;

тщательное документирование последствий агрессии;

создание действенных механизмов коллективной поддержки на базе бизнес-ассоциаций.

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2. Адресная поддержка пострадавшего бизнеса

переформатирование программы єРобота на сохранение существующих рабочих мест;

разработка системы льготных ставок военного сбора и ЕСВ для прифронтовых работодателей;

увеличение квоты на бронирование военнообязанных работников для критически важных предприятий прифронтовых регионов, а также предприятий, понесших существенный физический ущерб вследствие российской вооруженной агрессии

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