Промышленность и торговля из-за войны получили $17,5 млрд убытков: что делать пострадавшему бизнесу — Finance.ua
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Промышленность и торговля из-за войны получили $17,5 млрд убытков: что делать пострадавшему бизнесу

Личные финансы
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Промышленность и торговля из-за войны получили $17,5 млрд убытков: что делать пострадавшему бизнесу
Промышленность и торговля из-за войны получили $17,5 млрд убытков: что делать пострадавшему бизнесу
Прямой ущерб сектору промышленности и торговли с начала полномасштабного вторжения составил $17,5 млрд.
Об этом свидетельствуют данные RDNA4.
Часть ущерба, причиненного бизнесу, в отчете RDNA4 учитывается в секторах энергетики ($20,5 млрд) и сельского хозяйства ($11,2 млрд)
Среди ущерба сельскому хозяйству 58% пришлось на машины и оборудование, 17% - на помещения, еще 17% - на сырье и продукцию.
Промышленность и торговля из-за войны получили $17,5 млрд убытков: что делать пострадавшему бизнесу
Распределение прямого ущерба в секторе промышленности и торговли:
  • 84% - промышленность, 16% - торговля;
  • 55% - крупные и средние предприятия, 45% - малые;
  • 80% - частные, 20% - государственные.
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Что делать пострадавшему бизнесу

1. Подготовка

  • Оформление и хранение в безопасном месте документов о праве собственности на имущество и землю, учредительных и бухгалтерских документов предприятия, аудиторских заключений.
  • Сохранение технических паспортов БТИ на здания, разрешения на реконструкцию, другие документы БТИ.
  • Заблаговременное фото и видеофиксация состояния имущества к моменту нанесения ущерба.

2. Фиксация ущерба

  • Получение от ГСЧС Акта о пожаре, обследовании, разминировании и т. д.
  • Получение от полиции выписки из единого реестра досудебных расследований.
  • Получение от органов местного самоуправления акта комиссионного обследования зданий, сооружений, поврежденных в результате вооруженной агрессии рф.
  • Самостоятельное составление акта обследования состояния имущества комиссией из представителей предприятия.
  • Фиксация свидетельских показаний и их нотариальное заверение.
  • Размещение информации о Фактах нанесения ущерба и доказательств на ресурсах как warcrimes.gov.ua или «Дія».
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3. Оценка ущерба

  • Избрание одного или нескольких видов оценки поврежденного имущества (аналитическая, стандартизированная, независимая оценка ущерба или судебная экспертиза).
  • Обращение с пакетом документов, полученных на этапах 1−2, а также документами, подтверждающими причиненный ущерб.
Промышленность и торговля из-за войны получили $17,5 млрд убытков: что делать пострадавшему бизнесу

Советы для бизнеса

  • Разграничить требования относительно прямого ущерба и упущенной выгоды во избежание возражений об обоснованности иска.
  • Обращаться также в суды иностранных юрисдикций, определяя ответчиком российские госучреждения или компании с активами в этих странах.
  • Исследовать доступные программы международной поддержки.

Ключевые рекомендации

1. Ответственное отношение бизнеса к военным рискам:
  • превенция рисков (диверсификация бизнеса, усиление физической сохранности);
  • тренинги для персонала на случай форс-мажорных ситуаций;
  • страхование от военных рисков;
  • тщательное документирование последствий агрессии;
  • создание действенных механизмов коллективной поддержки на базе бизнес-ассоциаций.

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2. Адресная поддержка пострадавшего бизнеса
  • переформатирование программы єРобота на сохранение существующих рабочих мест;
  • разработка системы льготных ставок военного сбора и ЕСВ для прифронтовых работодателей;
  • увеличение квоты на бронирование военнообязанных работников для критически важных предприятий прифронтовых регионов, а также предприятий, понесших существенный физический ущерб вследствие российской вооруженной агрессии
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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