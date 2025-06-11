Промышленность и торговля из-за войны получили $17,5 млрд убытков: что делать пострадавшему бизнесу — Finance.ua

Промышленность и торговля из-за войны получили $17,5 млрд убытков: что делать пострадавшему бизнесу
Прямой ущерб сектору промышленности и торговли с начала полномасштабного вторжения составил $17,5 млрд.
Об этом свидетельствуют данные RDNA4.
Часть ущерба, причиненного бизнесу, в отчете RDNA4 учитывается в секторах энергетики ($20,5 млрд) и сельского хозяйства ($11,2 млрд)
Среди ущерба сельскому хозяйству 58% пришлось на машины и оборудование, 17% - на помещения, еще 17% - на сырье и продукцию.
Распределение прямого ущерба в секторе промышленности и торговли:
- 84% - промышленность, 16% - торговля;
- 55% - крупные и средние предприятия, 45% - малые;
- 80% - частные, 20% - государственные.
Что делать пострадавшему бизнесу
1. Подготовка
- Оформление и хранение в безопасном месте документов о праве собственности на имущество и землю, учредительных и бухгалтерских документов предприятия, аудиторских заключений.
- Сохранение технических паспортов БТИ на здания, разрешения на реконструкцию, другие документы БТИ.
- Заблаговременное фото и видеофиксация состояния имущества к моменту нанесения ущерба.
2. Фиксация ущерба
- Получение от ГСЧС Акта о пожаре, обследовании, разминировании
и т. д.
- Получение от полиции выписки из единого реестра досудебных расследований.
- Получение от органов местного самоуправления акта комиссионного обследования зданий, сооружений, поврежденных в результате вооруженной агрессии рф.
- Самостоятельное составление акта обследования состояния имущества комиссией из представителей предприятия.
- Фиксация свидетельских показаний и их нотариальное заверение.
- Размещение информации о Фактах нанесения ущерба и доказательств на ресурсах как warcrimes.gov.ua или «Дія».
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3. Оценка ущерба
- Избрание одного или нескольких видов оценки поврежденного имущества (аналитическая, стандартизированная, независимая оценка ущерба или судебная экспертиза).
- Обращение с пакетом документов, полученных на этапах 1−2, а также документами, подтверждающими причиненный ущерб.
Советы для бизнеса
- Разграничить требования относительно прямого ущерба и упущенной выгоды во избежание возражений об обоснованности иска.
- Обращаться также в суды иностранных юрисдикций, определяя ответчиком российские госучреждения или компании с активами в этих странах.
- Исследовать доступные программы международной поддержки.
Ключевые рекомендации
1. Ответственное отношение бизнеса к военным рискам:
- превенция рисков (диверсификация бизнеса, усиление физической сохранности);
- тренинги для персонала на случай форс-мажорных ситуаций;
- страхование от военных рисков;
- тщательное документирование последствий агрессии;
- создание действенных механизмов коллективной поддержки на базе бизнес-ассоциаций.
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2. Адресная поддержка пострадавшего бизнеса
- переформатирование программы єРобота на сохранение существующих рабочих мест;
- разработка системы льготных ставок военного сбора и ЕСВ для прифронтовых работодателей;
- увеличение квоты на бронирование военнообязанных работников для критически важных предприятий прифронтовых регионов, а также предприятий, понесших существенный физический ущерб вследствие российской вооруженной агрессии
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