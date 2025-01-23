От войны в Украине больше всего пострадали две отрасли — исследование — Finance.ua
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От войны в Украине больше всего пострадали две отрасли — исследование

Казна и Политика
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От войны в Украине больше всего пострадали две отрасли — исследование
От войны в Украине больше всего пострадали две отрасли — исследование, Фото: EPA
Украина потеряла сотни предприятий и тысячи гектаров земель за время войны с росией. Производство стали сократилось втрое, фонд посевных площадей — на четверть.
Об этом говорится в аналитике Киевской школы экономики (КШЭ),
Прямые убытки украинской экономики от войны составили около 88 млрд долларов — это сумма без учета потери жилья, доступа к образовательным, медицинским и другим социальным услугам.
Больше всех отраслей пострадала металлургия, говорится в отчете КШЭ: по данным Всемирной ассоциации производителей стали Wordsteel Association, в течение довоенных 2019−2021 годов Украина ежегодно производила 20−21 млн тонн стали и занимала 12−14 места в мировом рейтинге.
В результате войны производство стали сократилось в 3,5 раза, а мы скатились на 20 место в рейтинге.
«Потерпели существенные разрушения и оказались под временной оккупацией три крупных металлургических предприятия — «Азовсталь», «ММК им. Ильича» и Авдеевский коксохимический завод. Все три предприятия входят в группу «Метинвест» Рината Ахметова. Под угрозой захвата на сегодняшний день находится г. Покровск в Донецкой области, где расположено единственное в Украине предприятие «Шахтоуправление «Покровское» по добыче коксующегося угля, необходимого для работы металлургии. 14 января группа «Метинвест» сообщила, что приостанавливает добычу коксующегося угля из-за ухудшения безопасности для сотрудников», — указывает издание.
До начала полномасштабной войны заводы «Азовсталь» и «ММК им. Ильича» производили около 9−9,5 млн тонн стали в год и ежегодно экспортировали эту продукцию на сумму около 5 млрд долларов. С учетом того, что довоенный экспорт всех украинских товаров составил около 60 млрд долларов в год, потеря 5 млрд долларов — это довольно большая доля, резюмирует издание.
Также очень серьезные потери понесла аграрная отрасль: из-за войны Украина стала самой заминированной страной мира. Эта проблема напрямую касается работы аграрно-промышленного комплекса, основным производственным ресурсом которого являются плодородные почвы.
«Аграрии потеряли инфраструктуру, производственные мощности, активы для хранения зерна и т. п. и около 25% посевных площадей», — указывает издание.
Как известно, несмотря на потери мощных активов на оккупированных территориях, с начала полномасштабного вторжения компания Метинвест направила на помощь Украине и ее гражданам уже более 8 млрд грн. Из них 4,4 млрд грн — это средства на нужды армии в рамках милитарной инициативы «Стальной Фронт Рината Ахметова». Также с начала войны компания перечислила более 50 миллиардов гривен налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.
По материалам:
УНІАН
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