Налоги, война и коррупция: у Минэкономики назвали ТОП проблем, на которые жалуется бизнес — Finance.ua

Налоги, война и коррупция: у Минэкономики назвали ТОП проблем, на которые жалуется бизнес
Бизнес в Украине чаще всего жалуется на высокие налоги, непредсказуемые действия государства и административное давление.
Об этом свидетельствуют отзывы бизнеса на государственной платформе «Пульс», созданной для сбора комментариев предпринимателей о самых распространенных проблемах, сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Платформа уже собрала более 60 000 оценок от бизнеса, проанализировала более 7 500 комментариев, из которых 17% содержат конкретные предложения.
ТОП проблем бизнеса:
- Высокий уровень налоговой перегрузки.
- Непредсказуемые действия государства и регуляторных органов.
- Административное давление и бюрократия в отношениях с госорганами
- Непрогнозируемость развития ситуации в Украине и на внутреннем рынке.
- Блокировка налоговых накладных.
«Это больше, чем просто цифра. Это 60 000 голосов, сигнализирующих, где и что следует менять. Бизнес четко формулирует проблемы — и мы реагируем. „Пульс“ стал реальным инструментом участия предпринимателей в формировании экономической политики», — отметил Александр Циборт, заместитель министра экономики по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации.
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К ИИ-аналитике уже имеют доступ представители государственных органов всех уровней — от центральных министерств до областных администраций. Данные «Пульса» используются для улучшения государственных услуг и разработки реформ на основе реальных запросов бизнеса.
Среди наиболее упоминавшихся органов:
- Государственная налоговая служба Украины — 2 518 оценок;
- Министерство финансов — 833;
- Правоохранительные органы — 265;
- Министерство экономики — 125.
ТОП-5 регионов по количеству оценок:
- г. Киев — 11 218;
- Днепропетровская обл. — 5 350;
- Киевская обл. — 4 725;
- Львовская обл. — 3 973;
- Харьковская обл. — 3 944.
Напомним, в Украине впервые зафиксировали случай превентивной реструктуризации компании — способа компании в затруднительном положении удержаться на плаву и не закрыться. Всего 1087 украинских бизнесов в процессе прекращения своей работы с начала года. 66,7% из них самостоятельно прекратили деятельность без судебной процедуры банкротства — 725 компаний. Это значит, что у компании нет долгов, но ее владельцы решили закрыть бизнес.
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