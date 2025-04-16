Налоги, война и коррупция: у Минэкономики назвали ТОП проблем, на которые жалуется бизнес — Finance.ua
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Налоги, война и коррупция: у Минэкономики назвали ТОП проблем, на которые жалуется бизнес

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Налоги, война и коррупция: у Минэкономики назвали ТОП проблем, на которые жалуется бизнес
Налоги, война и коррупция: у Минэкономики назвали ТОП проблем, на которые жалуется бизнес
Бизнес в Украине чаще всего жалуется на высокие налоги, непредсказуемые действия государства и административное давление.
Об этом свидетельствуют отзывы бизнеса на государственной платформе «Пульс», созданной для сбора комментариев предпринимателей о самых распространенных проблемах, сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Платформа уже собрала более 60 000 оценок от бизнеса, проанализировала более 7 500 комментариев, из которых 17% содержат конкретные предложения.
ТОП проблем бизнеса:
  1. Высокий уровень налоговой перегрузки.
  2. Непредсказуемые действия государства и регуляторных органов.
  3. Административное давление и бюрократия в отношениях с госорганами
  4. Непрогнозируемость развития ситуации в Украине и на внутреннем рынке.
  5. Блокировка налоговых накладных.
«Это больше, чем просто цифра. Это 60 000 голосов, сигнализирующих, где и что следует менять. Бизнес четко формулирует проблемы — и мы реагируем. „Пульс“ стал реальным инструментом участия предпринимателей в формировании экономической политики», — отметил Александр Циборт, заместитель министра экономики по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации.
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К ИИ-аналитике уже имеют доступ представители государственных органов всех уровней — от центральных министерств до областных администраций. Данные «Пульса» используются для улучшения государственных услуг и разработки реформ на основе реальных запросов бизнеса.
Среди наиболее упоминавшихся органов:
  • Государственная налоговая служба Украины — 2 518 оценок;
  • Министерство финансов — 833;
  • Правоохранительные органы — 265;
  • Министерство экономики — 125.
ТОП-5 регионов по количеству оценок:
  • г. Киев — 11 218;
  • Днепропетровская обл. — 5 350;
  • Киевская обл. — 4 725;
  • Львовская обл. — 3 973;
  • Харьковская обл. — 3 944.
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Напомним, в Украине впервые зафиксировали случай превентивной реструктуризации компании — способа компании в затруднительном положении удержаться на плаву и не закрыться. Всего 1087 украинских бизнесов в процессе прекращения своей работы с начала года. 66,7% из них самостоятельно прекратили деятельность без судебной процедуры банкротства — 725 компаний. Это значит, что у компании нет долгов, но ее владельцы решили закрыть бизнес.
По материалам:
Finance.ua
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