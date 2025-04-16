Налоги, война и коррупция: у Минэкономики назвали ТОП проблем, на которые жалуется бизнес — Finance.ua

Налоги, война и коррупция: у Минэкономики назвали ТОП проблем, на которые жалуется бизнес Сегодня 17:05

Налоги, война и коррупция: у Минэкономики назвали ТОП проблем, на которые жалуется бизнес

Бизнес в Украине чаще всего жалуется на высокие налоги, непредсказуемые действия государства и административное давление.

Об этом свидетельствуют отзывы бизнеса на государственной платформе «Пульс» , созданной для сбора комментариев предпринимателей о самых распространенных проблемах, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Платформа уже собрала более 60 000 оценок от бизнеса, проанализировала более 7 500 комментариев, из которых 17% содержат конкретные предложения.

ТОП проблем бизнеса:

Высокий уровень налоговой перегрузки. Непредсказуемые действия государства и регуляторных органов. Административное давление и бюрократия в отношениях с госорганами Непрогнозируемость развития ситуации в Украине и на внутреннем рынке. Блокировка налоговых накладных.

«Это больше, чем просто цифра. Это 60 000 голосов, сигнализирующих, где и что следует менять. Бизнес четко формулирует проблемы — и мы реагируем. „Пульс“ стал реальным инструментом участия предпринимателей в формировании экономической политики», — отметил Александр Циборт, заместитель министра экономики по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации.

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К ИИ-аналитике уже имеют доступ представители государственных органов всех уровней — от центральных министерств до областных администраций. Данные «Пульса» используются для улучшения государственных услуг и разработки реформ на основе реальных запросов бизнеса.

Среди наиболее упоминавшихся органов:

Государственная налоговая служба Украины — 2 518 оценок;

Министерство финансов — 833;

Правоохранительные органы — 265;

Министерство экономики — 125.

ТОП-5 регионов по количеству оценок:

г. Киев — 11 218;

Днепропетровская обл. — 5 350;

Киевская обл. — 4 725;

Львовская обл. — 3 973;

Харьковская обл. — 3 944.

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Напомним, в Украине впервые зафиксировали случай превентивной реструктуризации компании — способа компании в затруднительном положении удержаться на плаву и не закрыться. Всего 1087 украинских бизнесов в процессе прекращения своей работы с начала года. 66,7% из них самостоятельно прекратили деятельность без судебной процедуры банкротства — 725 компаний. Это значит, что у компании нет долгов, но ее владельцы решили закрыть бизнес.

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