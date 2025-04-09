На портале «Дія» возобновили три услуги для бизнеса — Finance.ua
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На портале «Дія» возобновили три услуги для бизнеса

Личные финансы
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На портале «Дія» возобновили три услуги для бизнеса
На портале «Дія» возобновили три услуги для бизнеса
На портале «Дія» возобновили предоставление трех услуг для бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Важные сервисы для бизнеса и личных дел снова на портале „Дія“. Вернули три суперполезных услуги, чтобы в несколько кликов, а не с бумагами в очереди», — говорится в сообщении.
Какие услуги снова доступны:
  • Внесение изменений в данные ФЛП. «Обновили контактную информацию, ФИО или месторасположение, хотите изменить виды экономической деятельности? Снова обновляйте эти данные для ФЛП без очередей и бумаг», — прокомментировали в Минцифры.
Напомним, ранее на портале «Дія» запустили новую услугу для предпринимателей — декларацию соответствия материально-технической базы требованиям законодательства.
Также на портале «Дія» возобновили возможность подачи заявлений в международный Реестр ущерба повреждения или уничтожения жилья.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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