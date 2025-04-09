На портале «Дія» возобновили три услуги для бизнеса — Finance.ua

На портале «Дія» возобновили три услуги для бизнеса Сегодня 10:15 — Личные финансы

На портале «Дія» возобновили три услуги для бизнеса

На портале «Дія» возобновили предоставление трех услуг для бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Важные сервисы для бизнеса и личных дел снова на портале „Дія“. Вернули три суперполезных услуги, чтобы в несколько кликов, а не с бумагами в очереди», — говорится в сообщении.

Какие услуги снова доступны:

Информация из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Получайте справки о недвижимости из нескольких реестров в одном запросе.

Внесение изменений в данные ФЛП. «Обновили контактную информацию, ФИО или месторасположение, хотите изменить виды экономической деятельности? Снова обновляйте эти данные для ФЛП без очередей и бумаг», — прокомментировали в Минцифры.

Выписка из Единого государственного реестра. Теперь выписку о ФЛП можно получить непосредственно на портале.

Напомним, ранее на портале «Дія» запустили новую услугу для предпринимателей — декларацию соответствия материально-технической базы требованиям законодательства.

Также на портале «Дія» возобновили возможность подачи заявлений в международный Реестр ущерба повреждения или уничтожения жилья.

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