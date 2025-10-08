Рада поддержала создание «банка банков» для восстановления экономики
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 11238, которым предусматривается создание Национального учреждения развития (НУР). Новое учреждение сможет финансировать восстановление деоккупированных регионов, бизнес ВПЛ, проекты в сфере обороны, инфраструктуры и других приоритетных отраслей.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.
«Национальное учреждение развития будет играть ключевую роль в послевоенном восстановлении Украины. Такой институт — это не просто еще одна структура, а необходимый элемент для эффективного использования ресурсов, привлечения финансирования и поддержки бизнеса там, где не всегда работает частный капитал», — отметил Гетманцев.
Цель законопроекта
Документ призван решить проблемы с финансированием пострадавшего от войны бизнеса, в частности:
- релоцированных предприятий и компаний в прифронтовых регионах;
- бизнеса, учрежденного внутренне перемещенными лицами;
- проектов с повышенным уровнем риска.
Также закон предусматривает привлечение частных инвестиций для восстановления экономики через различные финансовые инструменты и поддержку малого и среднего бизнеса, имеющего потенциал для развития, несмотря на сложные условия.
Отдельно предусмотрена возможность помощи не только предприятиям, но и физическим лицам, не имеющим доступа к финансированию на приемлемых условиях. Такая поддержка может быть предоставлена в случаях, когда доступ к кредитам осложнен кризисом, несовершенством рыночных механизмов или иными обстоятельствами.
Кроме того, совершенствуются инструменты Экспортно-кредитного агентства. Это, в частности страхование от военных и политических рисков, участие в государственных программах компенсаций за ущерб от войны.
Что такое Национальное учреждение развития
Национальное учреждение развития — это государственный специализированный институт со статусом «банка банков».
Его задача — реализация программ кредитования для восстановления Украины, а также структурная трансформация экономики.
По словам нардепа, примером такого учреждения и общепризнанной историей успеха является KFW — кредитное учреждение для реконструкции, созданное в послевоенной Германии в 1948 году как часть Плана Маршалла.
«Украине нужно свое KfW. Национальное учреждение развития станет не просто новой структурой, а необходимым элементом эффективного использования ресурсов, привлечения инвестиций и поддержки бизнеса в областях, где частный капитал не срабатывает. Его можно создать на базе уже существующего Фонда развития предпринимательства, успешно реализующего государственные программы поддержки ММСП», — подытожил Гетманцев.
Поделиться новостью
Также по теме
Рада поддержала создание «банка банков» для восстановления экономики
В Украине готовят новый механизм борьбы с теневым бизнесом — чековые лотереи
Международные резервы превысили 46 млрд долларов — данные НБУ
Пострадавшим от непогоды в Одессе выделят 126 млн гривен
Депутаты получили более 26 млн грн компенсаций за аренду жилья в Киеве (инфографика)
За 9 месяцев 2025 года таможенники выявили нарушений более чем на 10 млрд грн