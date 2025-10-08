0 800 307 555
Рада поддержала создание «банка банков» для восстановления экономики

Казна и Политика
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 11238, которым предусматривается создание Национального учреждения развития (НУР). Новое учреждение сможет финансировать восстановление деоккупированных регионов, бизнес ВПЛ, проекты в сфере обороны, инфраструктуры и других приоритетных отраслей.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.
«Национальное учреждение развития будет играть ключевую роль в послевоенном восстановлении Украины. Такой институт — это не просто еще одна структура, а необходимый элемент для эффективного использования ресурсов, привлечения финансирования и поддержки бизнеса там, где не всегда работает частный капитал», — отметил Гетманцев.

Цель законопроекта

Документ призван решить проблемы с финансированием пострадавшего от войны бизнеса, в частности:
  • релоцированных предприятий и компаний в прифронтовых регионах;
  • бизнеса, учрежденного внутренне перемещенными лицами;
  • проектов с повышенным уровнем риска.
Также закон предусматривает привлечение частных инвестиций для восстановления экономики через различные финансовые инструменты и поддержку малого и среднего бизнеса, имеющего потенциал для развития, несмотря на сложные условия.
Отдельно предусмотрена возможность помощи не только предприятиям, но и физическим лицам, не имеющим доступа к финансированию на приемлемых условиях. Такая поддержка может быть предоставлена ​​в случаях, когда доступ к кредитам осложнен кризисом, несовершенством рыночных механизмов или иными обстоятельствами.
Кроме того, совершенствуются инструменты Экспортно-кредитного агентства. Это, в частности страхование от военных и политических рисков, участие в государственных программах компенсаций за ущерб от войны.

Что такое Национальное учреждение развития

Национальное учреждение развития — это государственный специализированный институт со статусом «банка банков».
Его задача — реализация программ кредитования для восстановления Украины, а также структурная трансформация экономики.
По словам нардепа, примером такого учреждения и общепризнанной историей успеха является KFW — кредитное учреждение для реконструкции, созданное в послевоенной Германии в 1948 году как часть Плана Маршалла.
«Украине нужно свое KfW. Национальное учреждение развития станет не просто новой структурой, а необходимым элементом эффективного использования ресурсов, привлечения инвестиций и поддержки бизнеса в областях, где частный капитал не срабатывает. Его можно создать на базе уже существующего Фонда развития предпринимательства, успешно реализующего государственные программы поддержки ММСП», — подытожил Гетманцев.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Банки Украины
