Рада поддержала создание «банка банков» для восстановления экономики Сегодня 15:01 — Казна и Политика

Рада поддержала создание «банка банков» для восстановления экономики

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 11238, которым предусматривается создание Национального учреждения развития (НУР). Новое учреждение сможет финансировать восстановление деоккупированных регионов, бизнес ВПЛ, проекты в сфере обороны, инфраструктуры и других приоритетных отраслей.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

«Национальное учреждение развития будет играть ключевую роль в послевоенном восстановлении Украины. Такой институт — это не просто еще одна структура, а необходимый элемент для эффективного использования ресурсов, привлечения финансирования и поддержки бизнеса там, где не всегда работает частный капитал», — отметил Гетманцев.

Цель законопроекта

Документ призван решить проблемы с финансированием пострадавшего от войны бизнеса, в частности:

релоцированных предприятий и компаний в прифронтовых регионах;

бизнеса, учрежденного внутренне перемещенными лицами;

проектов с повышенным уровнем риска.

Также закон предусматривает привлечение частных инвестиций для восстановления экономики через различные финансовые инструменты и поддержку малого и среднего бизнеса, имеющего потенциал для развития, несмотря на сложные условия.

Читайте также От разрушений до инвестиций: как оценивается рынок восстановления Украины

Отдельно предусмотрена возможность помощи не только предприятиям, но и физическим лицам, не имеющим доступа к финансированию на приемлемых условиях. Такая поддержка может быть предоставлена ​​в случаях, когда доступ к кредитам осложнен кризисом, несовершенством рыночных механизмов или иными обстоятельствами.

Кроме того, совершенствуются инструменты Экспортно-кредитного агентства. Это, в частности страхование от военных и политических рисков, участие в государственных программах компенсаций за ущерб от войны.

Что такое Национальное учреждение развития

Национальное учреждение развития — это государственный специализированный институт со статусом «банка банков».

Его задача — реализация программ кредитования для восстановления Украины, а также структурная трансформация экономики.

Читайте также Три ВВП страны: сколько денег нужно на восстановление Украины

По словам нардепа, примером такого учреждения и общепризнанной историей успеха является KFW — кредитное учреждение для реконструкции, созданное в послевоенной Германии в 1948 году как часть Плана Маршалла.

«Украине нужно свое KfW. Национальное учреждение развития станет не просто новой структурой, а необходимым элементом эффективного использования ресурсов, привлечения инвестиций и поддержки бизнеса в областях, где частный капитал не срабатывает. Его можно создать на базе уже существующего Фонда развития предпринимательства, успешно реализующего государственные программы поддержки ММСП», — подытожил Гетманцев.

👉 Присоединяйтесь к нашему сообществу в Facebook, Instagram и Telegram.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.